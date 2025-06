Gerónimo y Marcos Rauch presentan Cinema All in

Del 26 de junio al 5 de julio Gerónimo Rauch vuelve a la Argentina para presentar Cinema All-in, un show íntimo e interactivo que propone una experiencia inmersiva llena de emociones, música, danza, gastronomía, cocktails y mucho más. En 6 fechas únicas, Cinema All-in se presentará en el espacio de lujo Origami (CABA) y para el espectáculo está trabajando con su hermano Matías Rauch. Hablamos con ambos para saber más de esta propuesta con solo 375 localidades por función.

—¿Tienen el recuerdo de la primera película que vieron juntos?

—Gerónimo Rauch: Qué buena pregunta.

—Esto lo tenía que tener preparado...

—Matías Rauch: ¿Sabés qué me acuerdo? Me acuerdo de una película que yo siendo muy chiquito, él me invitó al cine y yo lo dejé clavado. Que era Flubber. Me había invitado y me estaba llevando mamá y te dejé clavado. Yo con, te diría, siete años.

—GR: No, qué horror. Todo mal, o sea, me dejaste clavado. Yo no me acuerdo.

—MR: Hay una película que fuimos a ver juntos y lloramos a moco tendido que es Viaje a Nunca Jamás, me acuerdo.

—GR: ¡Oh, qué buena peli!

—MR: Peliculón, peliculón.

—¿Y vos no te acordabas de nada de todo esto?

—GR: No, porque yo lo abandoné cuando tenía 16 años, me fui a España.

—Bueno, pero en la previa hubo cine, hubo películas en casa.

—GR: Hubo de todo, pero ahora me estás buscando...

—MR: El Señor de los Anillos 3 en Salta. Yo me acuerdo de todo.

—¿Vos sos cinéfilo?

—MR: No, no tanto, pero tengo de los recuerdos de que me abandonó Gero. Cuando pasó algo está grabado a fuego, y él no se acuerda de nada.

—GR: Nosotros compartimos, por ejemplo, lectura. ¿Vos me recomendaste El Nombre del Viento?

—MR: No, me lo recomendaste vos.

—GR: Empezamos a compartir libros desde lejos y nos hicimos muy fans de El Nombre del Viento.

—MR: Y después me mostró él en VHS, que creo que entra dentro de la categoría, Hey Mr. Producer, los éxitos de Cameron McIntosh que se hicieron en el teatro. Y ahí fue mi primer recuerdo del teatro musical que me lo presentó Gero y mis hermanas Vicky Caro. Y fue épico.

—Pero la música por ahí estuvo más presente que el cine.

—GR: La música siempre, siempre está presente. Siempre. Es algo que nos une a toda la familia. Desde siempre.

—¿Cómo surge esta experiencia y la posibilidad de trabajar juntos?

—GR: Y esto surge por una necesidad, me parece. Necesidad de proponer algo distinto. Yo vengo todos los años. Y siempre es un concierto y yo canto y está el público separado y dije vamos a algo íntimo, exclusivo en eso, en que la capacidad es más reducida. Nos pusimos a plantear un espectáculo para estar desde cerca. Generar esa complicidad que quizás no podemos compartir cuando estamos en un concierto más separado. Y estar entre las mesas y entre la gente y poder vivir una experiencia inmersiva, en cierto punto, que es lo que van a vivir los espectadores.