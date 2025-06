Teresa Costantini: “No soy documentalista, narro historias”

Wainrot tras bambalinas, de Teresa Constantini, se estrena en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (CABA), el documental, que ya tuvo su estreno en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, rinden homenaje a una figura clave de la danza contemporánea argentina, Mauricio Wainrot. Para saber más de la película, hablamos con Constantini.

—¿Cómo te sentís con que finalmente se va a estrenar la propuesta y nada más ni nada menos que en la Sala Lugones?

—Y es algo tremendamente conmovedor, emocionante, porque la Sala Lugones para mí es la historia de la vida, de ese cine que podía ir a ver Fellini, Marguerite Duras, no sé, todas las películas. Y más allá de lo personal, obviamente para Mauricio, que ha estado en el San Martín, para él es como su casa. Creo que es el mejor lugar para el marco ideal para este documental.

—¿Cómo surge la idea de hacer un documental sobre Mauricio?

—Bueno, surge de una manera bastante especial en el sentido que no tenía, me surgió a partir de un llamado que él me hace y yo estaba en Madrid presentando tita y él me llama para invitarme al estreno, al reestreno, digamos reposición de La tempestad, fin del 2018. Y yo le digo, mira, Mauricio, no estoy para el estreno, pero sí voy a ir a verla. Pero esa es una cosa que me surgió. Me parece que lo que tiene que hacer es un documental sobre su trayectoria y me encantaría hacerlo. ¿Qué te parece? Bueno, me dijo, pero por supuesto.

—¿Y cómo fue encontrarle esta forma tan particular que tiene? Porque vos tenés experiencia en ficción, escribiendo guiones y el documental, si bien tiene guiones y demás, es un poco otra manera de trabajar y de pensar el cine.

—Absolutamente. Yo siempre digo no soy documentalista, si narro historias. Por eso la ficción, que es lo mío. Pero entonces para abordar un documental o en este caso, bueno, sí, una especie de biografía de una vida y sobre todo una trayectoria artística. Tengo que encontrarle el hilo conductor al cuento. Se me tiene que abrir eso y me lleva mucho tiempo. Me lleva mucho tiempo filmar, que es lo que me encanta hacer. Es bueno, es poner la cámara, pensar que entrevistas, hablar con Mauricio y fue maravilloso que como todavía la tempestad estaba en cartel, pudimos filmarla en ese momento a tres cámaras con Hugo Colace en la luz, que fue algo mágico, porque esas imágenes son de las más bellas que tenemos.

—¿El vio la película? ¿Qué devolución te hizo?

—La primera vez que la vio, se emocionó tanto, tanto, fue muy impactante. La devolución de él es un agradecimiento constante.

—¿Y después de esta experiencia, tenés ganas de seguir narrando desde el documental?

—Me encanta, nunca lo desecho. Creo que hay algo que de verdad que a mí me atrae, sobre todo el hecho de que sería buenísimo que muchos más de nosotros cineastas nos dedicáramos a hacer documentales.