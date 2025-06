Adelfa Calvo y María Morales estrenan La sombra de la tierra

Atreseries Internacional estrenó en exclusiva La sombra de la tierra, nueva serie original de Atresmedia, un drama rural intenso y duro basado en la novela homónima de la actriz Elvira Mínguez (El tiempo entre costuras, Sin identidad y Presunto culpable), quien ahora se pone tras las cámaras para dirigir el proyecto. En La sombra de tierra, Adelfa Calvo (Garibalda) y María Morales (Atilana) son las grandes protagonistas, cuya relación se sustenta en un odio extremo, que rememora a algunos de los grandes clásicos de la literatura. Hablamos con ambas para conocer detalles de su trabajo.

—¿El tema de la vestimenta, las pone en situación, las pone en época? ¿Cómo fue construir cada una personajes tan alejados de lo que nosotros conocemos de todos sus trabajos?

—Adelfa Calvo: La verdad que el vestuario es alucinante y supongo que a María le ayudaría mucho, pero yo la verdad que mi personaje tenía el 50% hecho, la verdad, de mi trabajo con la prótesis que llevaba, Nacho y su equipo han hecho un trabajo alucinante porque Garibalda tiene elefantiasis en las piernas y llevaba una prótesis de más de 15 kilos, maravillosa, que eso ya me hacía andar diferente, respirar diferente y mostrarme diferente, aparte del vestuario en sí, pero es que la prótesis me ha ayudado lo más grande, ha sido el 50% ya te digo de mi trabajo.

—María Morales: En mi caso sí que también fue decisivo el encuentro con Clara de vestuario, porque es verdad, como dices, son personajes muy fuertes, muy potentes, con una oscuridad inmensa y sin pedir perdón por ello ninguna de las dos. Había que meterse en un sitio de mucha oscuridad y con mucha valentía y generosidad, entonces ahí andaba, y a la vez súper atractivos los dos, que son textos que quieres hacerlos, aunque cueste trabajo meterse en ellos. Entonces a través de los ensayos, con Elvira de la lectura, tanto de la novela como de los guiones, de indagar en lo propio, en las emociones y todo, para mí sí que fue decisivo. Ya en la primera prueba de vestuario con Clara, que encontramos el cinturón, las botas, hubo como tres o cuatro elementos que para mí colocaron todo lo que veníamos trabajando ya y que iba abarrotando, se colocaron y dije, aquí está, aquí está Atilana. Así que el vestuario fue decisivo.

—¿Ustedes habían trabajado juntas anteriormente? ¿Se conocieron, por ahí se conocían, pero se conocieron laboralmente en esta serie?

—AC: Yo siempre he admirado mucho a María y he seguido su trabajo y nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ella y para mí ha sido, bueno, ya la conocía como actriz, pero como ser humano, como compañera y mira que hemos tenido pocas secuencias juntas, porque aunque la relación que tienen a Atilana y Garibalda es muy fuerte, no hemos hecho muchos días de rodaje juntas, pero sí que ha habido ahí una conexión y me ha encantado y ojalá la vida y el destino nos unan para volver a hacer otro proyecto juntas.

—MM: A mí me pasa lo mismo, que yo también conocía a Adelfa. No nos conocíamos ni siquiera en persona, que a veces te conoces en persona, aunque no hayamos trabajado, pero yo también sí conocía su trabajo, porque es fascinante y fue un gustazo y es verdad que aunque sean sólo dos secuencias de toda la serie, pero creo que hemos conseguido, no sé, que ha habido un entendimiento a nivel de juego actoral, del sentido del humor, fuera también de la pantalla y fuera del momento y esta admiración mutua y no sé, para mí también la valentía y esto, el nivel de profundidad, de honestidad, de juego y de sentido del humor, todo mezclado que tiene Adelfa en el trabajo, a mí me fascina, es como la luz para las polillas, yo quiero, quiero y quiero más. La verdad es que como ha sido un trabajo muy duro, los personajes son muy duros y muy fascinantes a la vez, entonces necesitábamos un poco de respiro entre toma y toma, de gastarnos bromas, de reírnos, porque el texto y la profundidad de lo que ocurría ahí, era demasiado denso como para estar encima seria, entonces la verdad es que nos hemos divertido mucho, cuando el público lo vea dirá, pero cómo es posible que se lo hayan pasado bien.