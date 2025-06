Cressida Cowell: “Escribir para niños es crear lectores”

Cressida Cowell, autora de Cómo entrenar a tu dragón, que se adaptó en una de las más hermosas sagas de animación, hablo con Hoy sobre el proceso creativo y la escritura. La saga puede verse en Universal+ y en esta entrevista Cowell revela su personaje favorito.

—Bueno, primero, antes de hablar de la encantadora saga que creaste, me gustaría saber, ¿cuándo supiste que querías ser escritora?

—Quería ser escritora cuando tenía unos nueve años, pero no sabía que podía serlo. Me encanta contar historias. Leo todo el tiempo. Pienso, mirá, tengo una imagen. Esa soy yo.

—Nueve años.

—Sí. Escribiendo todos los dibujos. Estoy escribiendo. Sí, a esa edad, estoy escribiendo, pero mi letra era muy desordenada y mi ortografía no era muy buena. Así que no lo sabía. Pensaba que eso era ser escritora. Así que no fue hasta que tuve una profesora encantadora llamada Miss Mellows que me dio un libro especial en el que podía escribir lo que quisiera a mano y la ortografía no importaba. Gracias, señorita Mellows. Le doy las gracias a mi profesora a tiempo. Pero aún no sabía que ser escritora era lo que podía ser. Fui a la escuela de arte y Cómo entrenar a tu dragón fue mi primer libro de ficción. Y no creo, nunca esperé que lo hiciera tan bien como lo hizo.

—Bueno, y aquí estamos.

—Y era un libro. Fue muy especial para mí. Aquí en esa foto, estoy escribiendo la isla de Berk es un lugar real. Y ahí estoy escribiendo en esa isla. Y es una isla, diminuta isla, una isla tan pequeña que cuando estás en la cima de ella, puedes ver el mar a tu alrededor, donde pasé mucho tiempo de niña, donde vinieron los vikingos.

—Y esta isla te inspiró para escribir todas las historias.

—Sí. Un barquero local nos dejaba en la isla y nos volvía a recoger dos semanas después.

—Qué gran historia.

—Sí. Y ahí fue donde los vikingos llegaron por primera vez cuando llegaron a Gran Bretaña. Fue el último lugar que dejaron. Así que vikingos reales vivían en esa isla y los vikingos pensaban que los dragones eran reales. Así que solía pasar mi tiempo buscando dragones.

—Y me gustaría saber cuándo empezaste a escribir desde que eras muy niña. ¿Cuándo supiste que querías ser un escritora infantil?

—Para mí, bueno, sucedió cuando yo era un poco mayor. Empecé en la universidad. Estudié inglés. Así que escribía cuentos. Y luego fui a la escuela de arte y empecé a interesarme mucho. Una de las cosas que intento hacer con todos estos libros, todos estos libros de dragones, es que no sólo escribo historias que espero que te conmuevan y te hagan pensar y, ya sabes, que a veces hagan reír o llorar a los niños. También intento que sean lectores. Escribo para niños, no sólo porque escribo historias, sino porque quiero en una época de la mejor televisión y la mejor pantalla de la historia. Me encanta el cine. Me encanta la televisión. Pero quiero que los niños lean porque seguimos necesitando que la lectura saque a relucir la imaginación de los niños, su creatividad y su inteligencia. Todo gira en torno a las palabras. Para mí, escribir para niños es crear lectores. Se trata de la importancia de los libros. Se trata casi de salvar un medio. Los niños son los lectores del futuro. Así que para mí, es como una búsqueda. Es una búsqueda. Y me encantan las películas porque no sólo son maravillosas y los mensajes, espero, son realmente importantes y llegan a muchos niños y adultos, sino que también los niños que no son necesariamente lectores llegan a los libros a través de las películas. Así que sí. Bueno, está la saga que es un gran éxito en todo el mundo que me gusta saber.

—¿Qué tan involucrada estás en el desarrollo de las películas? ¿Participas del proceso?

—Bueno, Dean, el director de las tres películas animadas de Dragón y las de acción real, por supuesto, ellos me dicen, ya sabes, lo que van a escribir o puede que me envíen un guión o puede que yo visite el set, ya sabes, como, por ejemplo, en la acción real. Así que cuando me piden mi opinión, siempre la doy. Pero es un medio muy diferente. Y creo que esto es sólo mi persona. Tienes que ser respetuoso contigo. Es muy importante contar con un director y un guionista que tengan su propia visión cinematográfica de cómo se puede contar una historia. Y yo soy una escritora de libros, ya sabes, así que así es como creo que podría ser la relación. Creo que Dean Dubois, que tiene una visión realmente fuerte, creativa, cinematográfica. Es muy importante que respete eso, así como que se le pida su opinión y darla si se le pide, si dice, quiero decir.

—La última pregunta rápidamente. ¿Tenes algún personaje favorito de la saga? Mi personaje favorito es Toothless aquí en Latinoamérica es Chimuelo. ¿Tienes algún favorito?

—Chimuelo. Me encanta supongo que tienes que decir Chimuelo, ¿no? Hay algo en el dragón. Quiero decir, es tan y en la acción en vivo, es tan real. Y la idea de que los dragones sean reales, ya sabes, ¿quién no quiere que los dragones sean reales? Así que creo que es muy importante, pero también quiero decir, Hipo, admiro a Hipo. Admiro sus elecciones. Es un líder del que estar orgulloso que intenta tomar decisiones por todos. Así que admiro a Hipo como personaje. Pero mi favorito siempre tiene que ser el dragón.