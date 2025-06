Brad Garrett: “Soy un fanático de la animación”

Este jueves llega a los cines de Argentina y todo el mundo Elio, la nueva película animada de Pixar/Disney que narra la historia de un niño criado por su tía que sueña contactarse con vida extraterrestre. En Elio, Brad Garrett encarna a Lord Grigon, un malvado dictador que verá su mundo cambiar con la llegada de Elio y hablamos con él en exclusiva.

—No es la primera vez que le ponés voz a un personaje. ¿Qué es lo que más te gusta de doblar la voz en las películas?

—Soy un fanático de la animación. Crecí adorando las películas de animación de Disney, y he trabajado con Pixar en algunas ocasiones. Pero lo que más me gusta es que tenes la oportunidad de crear un personaje que nunca antes se había escuchado, y es un trabajo en colaboración. Ya sabes, los animadores, los guionistas, los directores, todos lo haces juntos. Así que es como si la visión de todos se pusiera en un personaje. Este es el primer villano que realmente he interpretado en una película de Pixar.

—Es un gran villano...

—Oh, gracias, gracias. Y lo que me encanta de él es que al final de la película ves que es un villano que quizás tiene un poco más de corazón. Al igual que Elio, tengo la sensación que Grigon también tuvo problemas para encajar, quizá en su juventud, y se convirtió en un villano gregario y enfadado por algunas cosas que no le salieron bien cuando era pequeño, ¿qué habría sido? Un villano o un, no sé, un agente tal vez en otra vida. Lo perdí.

—Mencionaste que te encanta poner tu voz en los personajes, pero me gustaría saber ¿cómo creas la identidad del personaje? ¿Te inspiras en el boceto o a partir de lo que te dice el director? ¿Cómo es este proceso? Porque sos actor y no tenes tu cuerpo para expresar, sólo tu voz...

—Sí, es una gran pregunta. Todo empieza con los bocetos. Lo primero que ves son las ilustraciones de los animadores, y luego el director, el guionista o ambos te cuentan la historia del personaje, y casi lo comentan juntos. Por ejemplo, me di cuenta de que Grigon tenía una gran prognatismo. Yo tenía un perro con dientes así. Cuando ladraba, lo hacía así, por sus dientes. Y eso me ayudó con Grigon. Así que mira la boca, mira su circunferencia, su tamaño. Realmente, tengo que decir, que comienza con el boceto, creo.

—Mencionaste que creciste viendo animaciones. Me gustaría saber, ¿tenes alguna película favorita o película de animación o personaje de esos tiempos?

—Soy un gran fan de Toy Story, estuve en Bichos. Tuve un papel muy pequeño en realidad, me aplastaron a las cuatro páginas. Pero me encantó, fue una de las primeras películas de Pixar en las que se vio que la animación iba en una dirección nunca antes vista. Y creo que eso es lo bueno de Elio también, cuando ves cómo es el espacio exterior, te recuerda lo lejos que ha llegado la animación. Además, es una película preciosa.