Darío Lopilato, Alfredo Silva y Roberto Peña llegaron al streaming

Estamos todos locos con Darío Lopilato, es un programa hecho con humor que marca su debut en Streaming acompañado por Alfredo Silva y Roberto Peña. El programa se ve de lunes a viernes a las 14 horas por Mix TV y República Z. Hablamos con Lopilato, Silva y Peña para saber más de la propuesta.

—¿Cuéntenme un poco, por ahí se conocían del medio, de haber trabajado antes juntos, pero cómo es un poco hacer este streaming? No hay muchas propuestas de humor en este rubro…

—Darío Lopilato: Es hermoso, se armó un scrum por el estilo, se armó algo tan lindo y el primer día peleamos muchos inconvenientes técnicos, estas cosas que te vas acomodando al estudio. Martín Kweller en el estreno de la película de mi hermana me dijo te quiero para hacer streaming, y se dio que iba a hacer algo y no se cerró y me gusta que en el streaming está todo al servicio, y es un grupo que entiende cuándo y cómo hacer humor, ellos dos son comediantes que saben, además, cómo jugar con la gente, porque además hoy no nos reímos de la misma manera, y acá consumimos mucho otros streamings, pero para potenciarnos, es como cuando ves una obra de otro, la disfrutas y sumas algo, pero igual sabemos que está todo inventado ya. A la noche vuelvo a ver lo que hicimos, y la verdad que veo que es un programa como que lo venimos haciendo hace años y no es así, recién empezamos. Y fue una bendición de Dios poder coordinar con ellos que tienen una gran agenda de presentaciones.

–Roberto Peña: Yo creo que son cosas como, hablas de energías, el universo, y que todo se da en su momento y demás. Y hace muy poco también nos juntamos con Alfredo, un poco de humor y demás. Y la verdad que fue un día hermoso, que replicó un montón también, y que desde algún lugar a mí me dejó esa cosa de decir, qué bueno estaría un estreno propiamente de esto, de humor y demás. Y también uno como humorista, a mí me encanta el tema de la conducción, pero como humorista, cuando tenés que trabajar con alguien, la imagen y el don de gente que tiene Darío, que no lo tienen mucho, pero el don de gente real, cuando el público, cuando alguien es popular y querido porque ha sabido mantener una carrera desde ese lugar, que es muy difícil, para mí particularmente es un gusto poder acoplarme y trabajar en un equipo así.

–Alfredo Silva: En el caso mío, uno cuando lo pasa bien, ni se da cuenta, y acá paso eso, además a veces me sorprendo de que cuando uno hace las cosas bien, guionadas, es muy bueno el resultado que obtiene, lo veo en mis redes, y ahora también acá.