Nico Vázquez y Dai Fernández preparados para Rocky

Hoy estrena en el Teatro Lola Mebrives (CABA) Rocky, el éxito cinematográfico de todos los tiempos con Nico Vázquez al frente de un equipo que dejó todo para su adaptación. Acompañado por Dai Fernández, Hoy pudo charlar a horas del estreno con ambos para saber más de esta nueva propuesta que promete arrasar en la taquilla teatral.

—Vos estás loco. ¿De dónde surgió esta locura de adaptar este clásico al teatro?

—Nico Vázquez: De querer ser Rocky, de que conocí el personaje. O sea, la película es anterior a que yo naciera, pero me enamoré. Me enamoré, me lo transmitió mi viejo, yo a mi hermano. Locura. Pero hacer el proyecto, te soy sincero, no estaba en mis planes. Porque era un proyecto que siempre, en todos lados, lo hacía musical. Y yo decía No, no, eso no es Rocky. Rocky es más parecido a lo que vimos en la película. Quiero hacerlo de otra manera. Entonces, lo veía como medio imposible. ¿Cómo se consiguen los derechos? Y, bueno, fue una lucha linda con la gente de MGM, Gustavo Yankelevich, Fernando Mallorens, de muchos meses de no dormir, hasta que lo conseguí. De hecho, te voy a decir algo. Sin conseguir los derechos, sabiendo que estaba atrás del deseo, fui a hablar con ella.

—Dai Fernández: Además, él me decía Mira, vos empezá a pedir, vos pedí, vos pedí. Pedir en un universo que si se te da a vos, se me da a mí, si se me da a mí, se te da a vos. Yo decía Bueno, no sé. Si te estoy pensando para un proyecto, bueno, yo pensando que él algo iba a estar, no sé, en el ensamble, iba a tener algo chiquito, bueno, genial. Me decía que no. Cada vez me decía Te estoy pensando para ser la protagonista. Vos pedí.

—NV: Iba pasando el tiempo y le decía Estamos más cerca. Pero sin decirle para qué. Porque pensaba qué va a pasar cuando yo le diga a Rocky, mirá si dice No, yo no quiero hacer eso. Y, bueno, después llegó un día se lo dije y pasó esto que estamos viviendo, a días del estreno, que es algo muy hermoso. Estoy cumpliendo un sueño. Como escribo muchas veces en mis redes y me gusta, sabés que soy muy abierto, muy sensible, supera mi expectativa del resultado. Es realmente increíble. Vos que amás el cine, además del teatro, pero amás el cine, vas a sentirte muy bien representado porque está muy fiel a lo que uno ve en la peli, haciéndolo en teatro, con lo difícil que eso significa.

—Dando vuelta al teatro, además. Literalmente...

—NV: Dando vuelta literalmente al teatro, rompiendo estructuras del teatro. Mariano Demaría está tan loco como yo. Estoy juntando a dos locos lindos. Tato Fernández en escenografía. Es una locura, directamente. Cambiamos el sonido, pusimos surround, compramos luces nuevas. Un delirio para poder darle a la entidad que merece algo tan épico como esto. Y está funcionando. Es impresionante verlo. Y la cantidad de gente que trabaja eso. Me decía mi productor, hice números de cantidad de gente. Desde que empezamos hasta que termina yo siempre digo 80, 90 familias. 130 personas trabajaron para llegar a esto. Que después, bueno, te quedan en planta por ahí. 80, pero digo, 130 personas.

—Habrán visto la película mil veces, ¿qué es lo más icónico que dijeron que tiene que estar sí o sí?

—DF: Yo creo que respetar la esencia de la historia de amor de ellos. Desde mi parte, siento que eso tenía que estar. Cómo se van transformando ellos, poder contar esa historia de amor así, a través de la mirada de Rocky, de cómo lo miraría de la confianza que ella le da y cómo eso a él también le da la seguridad para enfrentarse a todo lo que viene y mostrar que no es esto del héroe, ¿no? Que no es un héroe perfecto. Digo, es humano y eso lo hace todavía más grande. Creo que es lo más lindo que tiene Rocky.

—NV: Y eso que hablábamos siempre con Dai, que, claro, no gana en la pelea por puntos, pero gana en la vida, porque gana el amor, gana que cambia su vida, que él le demuestra a todos que no es un vago más y que es alguien que se propone algo y lo puede lograr. Que se animó a hacerlo. Sí, la historia de amor era lo principal, por eso también de las primeras personas que me acerqué a contárselo fue a ella. Y después que todo lo que pasara a nivel teatral sea lo más parecido a lo que la gente vivió en carne propia cinematográficamente. Que es muy difícil, sobre todo en la pelea. Vos decís Bueno, la pelea, vamos de vuelta. Y así todo, viste, que encontrás cosas hoy por hoy. En ese momento la pelea era la pelea y hoy ves cosas que por ahí fue mejorando el número uno, que es Stallone, nadie lo va a hacer como él, porque mirá que vi películas de boxeo y todo lo que él ha logrado en cada Rocky se ha ido superando, es algo increíble. Por eso lo admiro tanto, porque es muy completo. Pero bueno, se logra. Lo de la pelea es épica, nos cagamos a palos, pero a palos.