César Troncoso: “Me da mucho orgullo trabajar en el cine argentino”

César Troncoso disfruta de un gran momento, por un lado espera el estreno de La mujer del río, la última película de la trilogía dirigida por Néstor Mazzini por la que recibió el premio a mejor interpretación en Bafici y el reconocimiento por el rol de Favalli en El Eternauta. Para saber más de sus proyectos hablamos con Troncoso en exclusiva.

—¿Cómo estás viviendo este gran año con el premio que recibieron en Bafici y ahora la repercusión que está teniendo El Eternauta?

—Lo estoy viviendo muy asombrado, muy sorprendido por todo lo que viene pasando porque aparte todo sucedió en el mismo mes de abril. Primero el reconocimiento del Bafici, que es un festival para mí de referencia de la región. No se me hubiera ocurrido ganar mejor actor en la competencia. Evidentemente la película La mujer del río, que es por la cual gané, es una buena película y el trabajo que hemos hecho tanto yo como Andrea Carballo, que también ganó el premio, estaba bueno. Por si fuera poco, se estrenó El Eternauta y si bien la expectativa que había era mucha, lo que sucedió me parece que rompió todos los moldes porque yo sabía, tenía la seguridad de que algo iba a pasar con esta serie, porque el material que teníamos entre manos era espectacular, lo que ha sucedido es bastante más que eso. La serie es un éxito a nivel planeta, con cosas increíbles, como que en los lugares en los que habitualmente se realizan las series y películas de ciencia ficción, está golpeando fuerte, entonces yo la verdad estoy feliz contento y saltando en una pata.

—El Eternauta, ser el Tano, poder compartir cartel con Ricardo Darín, con tantos que participan de esta serie, ¿qué significa para vos ser parte de este fenómeno?

—La primera cosa que te digo es que a mí me da mucho orgullo trabajar en el cine argentino, yo sé que ustedes lo saben, pero yo que también he trabajado en Bolivia, hice una película y trabajé mucho tiempo en Brasil haciendo series, películas y también una novela, por ejemplo, yo escucho por ahí afuera la admiración que le tienen al audiovisual y al cine argentino en otros lugares, entonces cuando te toca laburar en Argentina, vos lo que sentís es orgullo. Ricardo Darín es la figura para mí más importante a nivel actoral, más reconocida de América Latina, entonces también eso es una cosa increíble, yo tengo una historia también con la historieta argentina que en los años 80 yo coleccionaba la revista Fierro, que eran revistas de historieta en la primera época, después ha salido de vuelta, pero en la primera época todavía tengo como 80 números de esa revista y de El Eternauta. Por ese mismo conocimiento, era una historia importante dentro de la historieta argentina, era el mascarón de proa de la historieta argentina, y que te toque hacer el Tano Favalli nada menos, no solo te toca laburar en la serie sino que además sos Favalli, era una cosa increíble.