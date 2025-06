Sebastian Stan y Adam Pearson hablan de A Different Man

A Different Man, con Sebastian Stan y Adam Pearson, ya puede verse en MUBI. La película estuvo nominada al Globo de oro, los Independent Spirit Awards y los Critics Choice Movie Awards, narrando la historia de un hombre con desfiguración facial que tras tomar la decisión de cambiar su aspecto recibe un fuerte revés de la sociedad. Hablamos con Stan y Pearson para saber más detalles de la película.

—En primer lugar, me gustaría saber, más allá de lo que estaba en el guión, ¿qué trabajo en particular hiciste con Sebastian para que brillara como lo hace en esta película?

—Adam Pearson: Lo que está en la película está en el guión, porque el guión está brillante y deliberadamente escrito. Así que creo que todo el trabajo tuvo que ser como un trabajo previo para tener conversaciones profundas y significativas para ayudarle a entender tanto la historia del personaje, sino también sólo el tema de la película. Creo que la discapacidad es un bien único y que no lo entiendes hasta que lo entiendes. Y siempre he dicho que las dos formas de perder el anonimato en una sociedad son tener una desfiguración o hacerse famoso. Así que, aunque Sebastian no conoció el tipo de experiencias que yo viví cuando te miran fijamente, te señalan con el dedo, te hacen fotos en público y sientes que todo el mundo cree que les debes algún tipo de desglose de tus antecedentes y tu historial médico, sí que entiende lo que es que te hagan una foto, que te molesten o que hablen de ti en Internet y a quién le importa si es verdad o no. Así que eso es como el hilo de oro que le di para que se apoyara en él. Pero creo que viene simplemente de estar juntos y ser completamente honestos emocionalmente y vulnerables el uno con el otro, haciendo el trabajo pesado y haciendo las preguntas difíciles pero importantes desde el principio. Porque a menos que estemos dispuestos a hacerlo como actores, no tenemos derecho a pedir al público que haga lo mismo cuando se trata de ver una película. Así que ese fue el tipo de cosas que ambos hicimos juntos para sacar lo mejor de cada uno y hacer esta película tan buena como puede ser, que es muy buena en mi opinión.

—¿Qué buscas en cada nueva película? ¿Querés algún desafío con la próxima película?

—Sebastian Stan: Sí, ciertamente quieres ser desafiado. Creo que, en mi caso, siempre he querido luchar contra la autocomplacencia como actor. No quiero... Tengo miedo de caer en una especie de patrón predecible de hacer cosas similares. Así que he buscado cosas que me han asustado, sin duda. Cosas que se han sentido como una especie de gran montaña para escalar de una manera no sólo para desafiarme a mí mismo. Pero también me encuentro más ahora que me he hecho mayor, gravitando hacia cosas de las que no sé mucho. Si estoy trabajando en algo, quiero aprovechar la oportunidad para aprender sobre ello o para ampliar mis ideas o mi conocimiento de algo. Y estas dos películas me han ayudado en muchos sentidos. Y quiero encontrar a otros artistas que piensen como Aaron y Adam, que no tengan miedo de salir ahí fuera y hacer un trabajo significativo e inspirador. Creo que son los más valientes. Y eso es lo que busco ahora.

—¿Por qué deberíamos ver la película?

—AP: Creo que si quieren algo valiente, único y total y absolutamente incomparable, tienen que verla. Si quieres una película que te desafíe, que no cambie lo que piensas, sino cómo piensas, entonces somos la película para ti.

—SS: Absolutamente. Y también es una película realmente divertida, diferente, impredecible, loca, única. Nunca has visto nada igual. Así que sólo eso debería bastar.