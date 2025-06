Nicolás Furtado: “Nada más lindo que ver En el barro ”

Nico Furtado sigue sorprendiendo, a su talento interpretativo suma sus dotes como futbolista, ya que fue parte de Encuentro de las Estrellas en la última edición de los Premios Platino, donde habló con Hoy sobre deporte y manifestó su mirada sobre En el barro, la versión femenina de El marginal que en breve se estrena.

El actor, que estrenó el año pasado Goyo en cine, dijo: “Me gusta que a diferencia de lo que puede llegar a pasar en televisión, o en una tira, en cine se pueden abordar temáticas con otra profundidad y verdad, y me parece, que actoralmente, con más posibilidades de agarrarte a un texto o guion, más trascendental sobre otro tipo de historia con otro formato. El cine te permite contar una comedia romántica, pero también por el drama y cuestiones a resolver con otra verdad. Eso me gusta del género en cine. En otro formato tal vez no me guste tanto, pero en cine me parece que hay grandes historias”. Así se refería a su trabajo para la pantalla grande, también fue parte de la serie de Max Felices los 6, el regreso a la ficción del realizador Diego Kaplan (Son o se hacen, Desearás), programa que profundizo con inteligencia y mucho humor las desventuras de un grupo de personas que practican el poliamor. En la producción, Furtado encarnó a Damián, un hombre chapado a la antigua que juega al fútbol todas las semanas con sus amigos, tiene todos los prejuicios machistas habidos y por haber y un día conoce, en un casamiento, a Carolina (Delfina Chaves), con quien enseguida conecta, sin saber que ella está en una relación poliamorosa. Furtado reparte sus días y vida profesional entre Argentina y España, donde ya protagonizó Me he hecho viral y El juego, y también en México, donde residió para ser parte de Bandidos.

—Teníamos tus aptitudes actorales, pero ahora deportivas también, acá te vimos dejándolo todo...

—Sí, como actor no sé más o menos, pero acá metimos goles.

—Como actor, muy bien.

—Bueno, pero hoy se me dio mejor acá. Así que, no, perdón, perdimos, no te voy a mentir. Hice goles, pero perdimos que era lo importante, el equipo. Hicimos un triangular y quedamos terceros. Así que, como lo quieras ver, o terceros u últimos. Todo buenísimo, nos divertimos. Estamos cansados, tenemos calor. Pero estamos todos juntos, que es lo importante.

—Bueno, se viene la versión femenina de El marginal. ¿Cuándo te enteraste la noticia? ¿Te gusta que se haga?

—Sí, por supuesto. Les decía a Sebastián Ortega y a Pablo Culell cuando me enteré que les deseaba lo mejor y que iba a ser un bombazo. Nada más lindo que ver esa versión, que va a ser un universo parecido, pero va a ser totalmente distinto también. Por otro lado, con un montón de actrices increíbles. No sé cuándo se estrena, pero creo que ya hay mucha expectativa desde que se estaba grabando. Así que, seguro que va a ser un bombazo. Así que, bueno, hay expectante también.