Carolina Ramírez: “En el barro es un sueño”

Carolina Ramírez, conocida mundialmente por la exitosa La Reina del Flow, fue parte de la ceremonia de los Premios Platino en Madrid, donde además condujo la previa del show, dialogando con las estrellas del audiovisual Iberoamericano. Sobre sus proyectos hablamos en exclusiva con ella.

—Carolina, ya sos argentina, quiero que me cuentes un poco, primero, ¿cómo estás viviendo, estar en los Premios Platino? Y después te voy a preguntar por En el barro. Así que arranquemos primero esto, los Platino, es el encuentro del cine, del audiovisual lberoamericano, ¿cómo lo estás viviendo?

—Ay, muy feliz porque además tuvimos el privilegio de presentar la Alfombra Roja, que es como ese primer abre bocas de lo que va a ser esta gala, este espectáculo, esta celebración, esta fiesta, poder entrevistar a gente que admiro un montón, poder verlos de cerca, poder preguntarles todo lo que quería preguntarles y bueno.

—¿Te gusta ese rol también?

—Me encantó, está buenísimo, no se pueden quejar, está buenísimo ser entrevistador.

—Mira, la próxima Alfombra Roja vas a estar acá también, con nosotros. Bueno, contame de En el barro.

—En el barro es una producción que me da mucha emoción haber participado ahí, porque pues es un sueño, ese sí es un sueño cumplido, haber participado en esa serie para mí significa un montón, porque desde muy chiquita he admirado las producciones argentinas, desde muy chiquita he admirado muchas de las actrices con las que trabajé y un día se hizo posible y fue hermoso, la verdad, qué honor, qué actrices, qué dirección, qué producción, qué país, los amo mucho, de verdad.

—Y nosotros te amamos a vos, teatro, cine, ahora televisión o plataforma, ya no sé cómo se dice. ¿Qué le falta hacer a Carolina en Argentina?

—¿Qué me falta hacer? Un hijo.

—Música, un show musical.

—No, pero si yo no canto ni helado.

—Pero sí, inventamos.

—No, chamuyar no, para chamuyar no, olvídate. Hay muchas cosas por hacer, ojalá podamos hacer muchas y ojalá, de verdad, que esta crisis que estamos pasando por la cultura y por el arte sea superada prontamente. Pero hay una cosa que tienen los argentinos y es una de las cosas que yo más admiro. Ahora no estoy en Argentina, ahora estoy en México y no saben lo que extraño, porque hay una cosa que tiene la gente de Argentina y es como se reinventan. O sea, lo que les quiten pues se inventan una nueva y tengo mucha fe en que así va a ser y en que lo que no se está pudiendo hacer ahora está generando otras cosas nuevas. Yo tengo mucha fe en el pueblo argentino y eso es lo que me ha hecho enamorarme de ese país y casi volverme a Argentina, pero bueno, tengo un país, Colombia, que es increíble, que jala un montón, pero siempre en mi corazón.