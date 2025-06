Ruggero, entre el audiovisual y la música

Como parte de la delegación de la serie Cien años de soledad, que arrasó en la última edición de los Premios Platino, que se desarrollaron en Madrid en abril, el italiano Ruggero habló con Hoy para adelantar nuevos proyectos.

—Un gusto poder hablar con vos en los Platino, ¿venís con algún proyecto? ¿Estás cantando? Nosotros queremos verte más en audiovisual. Te vimos en Supernova, a mí particularmente lo que hiciste en la serie me encantó, pero contame, ¿qué venís a hacer a los Premios Platino?

—Bueno, estar aquí, para mí ya es una oportunidad muy grande. Estoy por Cien años de soledad, que esta noche tiene ocho nominaciones, así que increíble poder estar presente en este día tan especial para todos nosotros, que ya, representar todo un equipo tan grande que hay detrás es algo muy, muy especial.

—Y además ya se llevaron el Premio Platino del público.

—Sí, y también Claudio Castaño como mejor protagonista, así que espectacular. Ayer festejamos un poco.

—Y hoy estamos acá enteros.

—Sí, claro que sí, mira, me pusieron un poco de maquillaje y listo, ya está.

—¿Hay en vista algún otro proyecto audiovisual, más allá de la música, que siempre está, obviamente?

—Bueno, siempre va a haber. Puede ser que sí, todavía no puedo confirmar nada en particular, pero también a full con la música. Justo hace dos días lancé mi nueva canción que se llama Polanco, así que disfrutar también de esta nueva etapa mía.

—¿Expectativas para la noche? Más allá de que Cien años de soledad arrase, digo, ¿qué te gustaría que pase, escuchar discursos, sorprender?

—No, la verdad que ya conocer gente nueva que no conozco y profesionales que comparten la misma pasión que yo, es una gran oportunidad. Entonces, realmente, disfrutarlo y sentirme uno más, y de verdad, como pasarla muy bien, como espero que ustedes también.

Ruggero y sus nuevas melodías

Después de No Me Gusta y Lady Madonna, Ruggero continúa su viaje sonoro con Polanco, una canción que profundiza la identidad de una nueva etapa artística en la que está inmerso, más global, más personal, más libre. Compuesta junto a Facundo García y Nico Valdi, del exitoso dúo Migrantes, y producida por Valdi, Polanco lleva el nombre de una emblemática zona de Ciudad de México, pero más que un lugar, es un recuerdo: lo que queda cuando el amor ya no está. El videoclip, dirigido por Indiana Kohen Lumer, quien ya estuvo detrás de Lady Madonna y No Me Gusta, acompaña esta idea con un formato más cercano al concept video o visualizer. Allí se puede ver a Ruggero en el auto con sus amigos, compartiendo ese ritual que todos conocemos: subir el volumen antes de salir, dejar atrás el día, y dejarse llevar por una canción que prende fuego el alma.