Marilina Bertoldi: “Me di cuenta a los 25 que lo que estaba haciendo no era un hobby”

Marilina Bertoldi presentará su más reciente producción Para quién trabajas, el próximo noviembre en Estadio Malvinas Argentinas. Para conocer más detalles del disco y su mirada sobre la industria, hablamos con ella en exclusiva.

—Sé que hay algo familiar, pero ¿cuándo supiste que la música era lo tuyo?

—Hice música toda la vida, desde que tengo memoria, desde muy chiquita, pero me di cuenta como a los 25 que quería hacerlo y que lo que estaba haciendo no era un hobby. Me costó mucho entenderlo y aceptarlo porque mi hermana hacía música, iba muy bien, y yo decía, no, dos mujeres, hijas, que ya les había costado, pero lo aceptaron rápido, pero fue como, no sé, me parece que no, que no puedo hacer esto.

—Y después vinieron banda, después solista, y empezaste a tomar muchas decisiones. ¿Cómo es un poco ir armando todo ese camino?

—En realidad primero fui solista, y después apareció la banda y le pusimos Marilina con orquesta, como un chiste. Y después yo le saqué el Marilina porque dije, somos una banda, le voy a poner mi nombre. Entonces fuimos con orquesta. Y después dije, yo ya estoy solista y la construcción siempre fue perseguir, siempre que me aburrí, lo dejé. Bueno, cada uno tiene su personalidad. La mía es como medio que necesito estar muy interesada con las cosas, si no me distraigo muy rápido. Cada vez que perseguí eso, siempre igualmente que encuentro algo que me divierte, hago como un hiperfoco, me concentro mucho y le doy. Y no hago otra cosa, hago solo eso. Y aprendí mucho haciendo. Y la verdad que soy muy nerd, me gusta mucho la ingeniería de sonido. Y ahora estoy entrando en eso, y siempre busco algo nuevo, un nuevo desafío.

—¿Qué cosas te inspiran? En este disco escuchamos sonidos nuevos, cosas que querés decir a través de la música. ¿Pero qué es lo que te inspira?

—Para este disco, varias cosas en cada uno de los aspectos. Dentro de lo que es lo sonoro, las producciones minimalistas y súper artesanales. Empecé a escuchar muchos artistas de ese estilo, como lograr producciones muy ambiciosas pero con nada. Y obviamente para ir a lo mejor de eso, fui al pasado, porque eran las mejores. Era cuando la tecnología no daba para más producción que eso. Y me enamoré mucho de eso. Tengo una Portaestudio ahora en casa que la uso. Las tascam, con un montón de elementos viejos que te permiten darle un poco más de grano a eso. Y después lo que me motivó con el mensaje, con lo que iba a decir, el tono, todo lo que está pasando actualmente. Me parecía muy importante decir algo. Yo quería decir algo porque mi vida está completamente atravesada por eso. Y quería hablar mucho de cómo me siento al respecto. No necesariamente aleccionar sobre qué es lo que creo que está bien y qué está mal, sino cómo me siento de esta manera.