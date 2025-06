José Luis Torres Leiva: “Me crié como cinéfilo muy influenciado por grandes personajes femeninos”

Cuando las nubes esconden las sombras, de José Luis Torres Leiva, con María Alché, que puede verse en Gaumont (CABA) y Eco Select y hablamos con él.

—¿Qué te atrae del universo femenino? En este caso además está el duelo, que es algo que atraviesa todas tus películas...

—Me crié como cinéfilo muy influenciado por grandes personajes femeninos. Directores que desde un comienzo como que me atraían. Como por ejemplo, no sé, Ingmar Bergman, directores que trabajaban mucho con ese universo y sus protagonistas la mayoría eran femeninas. Y había algo también de esa sensibilidad y de esa mirada que me interesa mucho siempre, como de aproximarme también el trabajo con las actrices y entender como esa mirada desde otro lugar. De esa experiencia también. Como de esa fortaleza y también como de esta fragilidad que yo creo que me llama mucho la atención. Y un poco también creo que en esta película en sí hay algo de María, tiene una mirada y una presencia muy fuerte, pero a la vez también tiene un lado muy frágil y muy vulnerable a lo largo de la película.