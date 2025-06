Gabriela Toscano y Luis Machín brillan en Relatividad

Relatividad, del dramaturgo estadounidense Mark St. Germain, protagonizada Gabriela Toscano y Luis Machín, bajo la Dirección General de Carlos Rivas, cuenta el encuentro de una misteriosa mujer con Albert Einstein. Hablamos con la dupla para saber más de la experiencia y el espectáculo.

—¿Cómo fue el reencuentro?

—Gabriela Toscano: La verdad que nos reencontramos en realidad en Buenos Chicos en el año 2023. Porque habíamos trabajado juntos en Son amores, que él hacía un personaje a otro, pero no estábamos muy juntos. A veces sí. Después hicimos Para Vestir Santos. Después hicimos, siempre corto fue todo, Quiero Vivir a Tu Lado. Pero Buenos Chicos fue como lo más largo que hicimos en el sentido de actuación. No hacía tanto. Y, bueno, justo Carlos quería hacer esta obra y también fue un poco, nos vio él y dijo Che, estaría bueno. Porque la verdad que como yo le decía a él, nunca habíamos hecho drama. Siempre estamos en el tono comedia. Y nos fue bien. Carlos se lo propuso a él, se lo propuso a Sebastián Blutrach. Fue hace bastante tiempo porque Luis estaba con la obra con Freud y con otras cosas, queríamos hacerlo en El Picadero porque nos parecía que era un buen lugar. Y que la sala es muy íntima. Pero también había otros espectáculos que ya estaban programados. La obra es es una ficción, pero al mismo tiempo el personaje de él es un personaje que está en la historia del mundo. Entonces hay muchas cosas que son como biográficas, podría decirte. Que el autor, mezcla las cosas.

—Luis Machín: Cosas conocidas en temas tan importantes, incluso del cotidiano. Todos datos que la gente conoce, pero que ubican a un personaje que en la época en la que hizo su aparición, a partir de esos lo conoce por su excentricidad. No solo por lo que significó científicamente, sino también como personaje disruptivo dentro de una cultura que todavía no asimilaba tanto ese tipo de personajes. Y mucho menos en un científico. Entonces irrumpe en una escena que no era tan del orden del cotidiano de lo que son hoy las redes. Hoy ves personajes por todos lados. Claro. Que se convierten en personalidades sin haber descubierto la teoría de la relatividad. Muchísimo menos. Son personajes sobresalientes y que les hacen notas y que tienen relevancia cultural. Bueno, en aquella época una personalidad como esta, con la inteligencia que tenía y además con una llegada que tenía también muy personal. Y acá, bueno, ingresa este personaje enigmático de esta mujer que viene a entrevistarlo y que por supuesto hay mucho más que eso. Digo que la obra no es que va sobre el carril solo de una entrevista y que la gente solo lo que va a discurrir, a ver de qué discurren estos personajes. No es sobre, sí está la teoría de la relatividad, están los sucesos por ahí más pero lo importante pasa por otro lado y es cómo se vincula a él y ella con este hombre.

—GT: Y además ella viene con, sabe un secreto de él que él nunca, digamos, reveló y ella lo tiene guardado y va, digamos, en transcurso de esta entrevista que le hace, que él la invita a la casa, nada, intenta ver si puede, digamos, desenmarañar esa cosa oculta, ¿no?

—Que la lleva ahí como también para desestabilizarlo.

—GT: Para ver qué pasa, ¿viste? Y bueno, a partir de ahí se suceden un montón de situaciones, de temas morales, de temas filosóficos, de temas, digamos, como que empieza a haber una discusión de muchas cosas. Estas dos personas que son diferentes y que tienen puntos de vista diferentes. Y este hecho de este encuentro, tenemos que hablar así porque no podemos revelar. Este encuentro va a hacer que sean atravesados el uno por el otro y al final sus caracteres y su vida y su vínculo se modifiquen.