Premios Gardel 2025: Lali obtuvo un galardón y Teresa Parodi dedicó su premio a CFK

En una nueva edición de los Premios Gardel, celebrada con una fuerte carga emotiva y política, Teresa Parodi se alzó con la estatuilla a Mejor Canción de Folklore por Siempre a la misma hora y aprovechó su discurso para lanzar un mensaje contundente: “La música es amor, se premia aquí el amor”, afirmó desde el escenario, antes de dedicar el premio a Cristina Fernández de Kirchner y rechazar el rumbo cultural del país.



“Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria en el arte”, expresó la cantautora, en clara alusión a las políticas actuales que afectan al sector cultural. Además, defendió a las sociedades de gestión colectiva y denunció la persecución a quienes piensan distinto: “Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores e intérpretes de la música. Digo no a la persecución y la estigmatización de los que piensan distinto”.



La ceremonia, conducida por Gabriela Rádice, también tuvo momentos de celebración y emoción. Lali fue otra de las destacadas de la noche al recibir el premio a Mejor Video Corto por Fanático, que dedicó a Lautaro Espósito, su primo y realizador del clip. “Valoro mucho poder disfrutar lo que hago, divertirme con mi trabajo”, dijo la artista.



En el terreno del Pop Urbano, CA7RIEL y Paco Amoroso se llevaron su estatuilla con entusiasmo, en una noche que coronó la diversidad musical del país.

El cierre de la gala se reservó para la entrega del Gardel de Oro, que premia al Álbum del Año. Entre los nominados figuran Milo J, Dillom, CA7RIEL y Paco Amoroso, Trueno y el legendario Charly García, en una terna que promete hacer historia.