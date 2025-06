Joaquín Furriel: “Cada uno tiene que pensar más en su propia gestión de vida y de las cosas que hace”

La verdadera historia de Ricardo III, versión libre de Calixto Bieito y Adrià Reixach sobre Ricardo III de William Shakespeare, con traducción de Lautaro Vilo y dirección general de Bieito, llega a la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (CABA) con Joaquín Furriel como protagonista y productor artístico. Hablamos con el actor para saber más de la propuesta.

—¿Qué significa para vos volver al San Martín y con esta obra?

—Es la primera vez que yo me involucro como productor artístico de la obra. Primero, conseguir que Calixto pueda venir a dirigir a Buenos Aires, porque es un director que está en su mejor momento y está dirigiendo óperas en Europa, en los teatros de ópera más importantes. Y después, le ofrecí a Gabriela Ricardes, que era directora del Teatro en su momento, jugó a favor que tras las elecciones, quedó ya como ministra de Cultura, porque es un proyecto que es muy propio y lo está apoyando muchísimo, y sin ella hubiera sido inimaginable poder lograr esto.

—¿Crees que es clave en este momento, donde la cultura está siendo tan atacada, estrenar y que se interesen en otros países por la puesta?

—Yo creo que es mejor pensar los proyectos desde tu lugar, no desde el lugar de la respuesta a otro. Nosotros con Gabriela empezamos a imaginar todo lo que queríamos para esta obra, pero había otro jefe de Gobierno en la ciudad y había otro presidente en la Nación y no modificó nada lo que queríamos hacer con Gabriela. Cuando yo le acerqué el proyecto a ella, siempre que acerqué un proyecto como Hamlet, pienso en una obra para el Teatro San Martín, lo primero que pienso es ¿qué podría hacer para que le vaya muy bien al Teatro? Hay que pensar en hacer un buen negocio todo junto, no hay que discriminar más la idea de que no se puede hablar de hacer un buen negocio con el Estado, en el sentido de buen negocio me refiero a que es importante que la sala se llene, es importante haber logrado desde Gabriela, haber logrado que un director como Calixto y su equipo vengan a Buenos Aires a dirigir esta obra y que hoy Buenos Aires tenga una puesta de Calixto Bieito en un escenario como la Martín Coronado es un plus, que en Europa lo están viendo con mucha atracción y lo quieren programar, entonces a mí no me importa mucho lo que sería en otros lugares, pero siento que cada uno tiene que pensar más en su propia gestión de vida y de las cosas que hace, más en el lugar que le toque y no tanto pensar la gestión desde la oposición.