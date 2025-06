Mina Serrano: “La serie de Cris Miró, en los últimos meses, de pronto adquiere otro valor”

Cuando se estrenó Cris Miró, la serie sobre la icónica vedette, Mina Serrano sorprendió no sólo por su parecido con la artista, sino, principalmente, por su talento y carisma. Diario Hoy dialogó con Serrano en exclusiva en la gala de los Premios Platino, en Madrid, sobre el fenómeno de la serie y sus próximos pasos.

—¿Qué significa para vos este premio que une un poco a la comunidad iberoamericana?

—Bueno, para mí son muy especiales porque son los primeros premios a los que fui. Fue mi primera Red Carpet el año pasado y de ahí ya he hecho unas cuantas. He paseado por unas cuantas Red Carpet. Entonces, son los primeros. Fue mi primer contacto con la industria latinoamericana. Fue mi primera vez en México y conocí a gran parte de la comunidad también del cine, de las series argentinas, porque yo había ido a rodar allí, pero me tenían rodando mil horas al día todos los días. Entonces, tampoco conocí.

—Claro, presa...

—Entonces, fue como todo mi primer contacto social con esta industria que me encanta, la verdad.

—¿Cómo recibiste todo el fenómeno que significó Cris Miró y que nosotros, por ejemplo, en este momento en Argentina estamos viviendo un momento muy complicado con las conquistas, los derechos de la comunidad lgtb y mucha gente dice, hay que ver la serie, porque fíjense todo el camino que hizo Cris y lo que nos legó. No podemos perder eso.

—No, y fíjate que eso, que ahora la serie, en los últimos meses, de pronto adquiere otro valor. El mundo está cambiando muy rápido. Yo la verdad que lo estoy pasando un poco mal con eso. No te puedo engañar que cada día sale una noticia de que nos quitan un derecho más en un país, en otro. Y tenemos que estar, tenemos que estar. O sea, al menos para mí la visión es, ¿qué voy a hacer? Seguir adelante, estar más presente que nunca, hablar más que nunca. Y cada oportunidad que tenga de visibilizarme, de hablar, voy a estar ahí. Por ejemplo, esto, ¿no? Que estemos, digamos, que la diversidad esté presente en una red carpet como esta, que esté presente en los premios. Aunque no te apetezca ir, aquí te plantas. Y acá estás, y acá estás. Sí, esa es.

—Dónde te vamos a ver? ¿Te vamos a ver en breve en algo?

—Próximamente estreno en Francia una película y estoy creando una firma de joyería, además, que va a salir próximamente en México y va a tener distribución mundial online.