Tamara Tenenbaum, Julieta Zapiola y Vera Spinetta hablan de El fin del amor

El Fin del Amor ya puede verse en Prime Video, con Lali Espósito, Julieta Zapiola, Tamara Tenenbaum y Vera Spinetta, entre otros. Inspirada en el libro del mismo nombre de Tenenbaum, hablamos con ella, Zapiola y Spinetta para saber más del proyecto.

—¿Cómo es poder mostrar la serie? Ustedes la grabaron hace un tiempo, ¿estaban con ganas de que ya se viera?

—Tamara Tenenbaum: La grabamos hace un montón de tiempo y encima yo tengo el agregado de que la escribí antes, incluso, de grabar. Hace cuatro años más o menos. Y me acuerdo que ni bien estrenamos la primera, empezamos a pensar en la segunda. No hubo prácticamente baches, con lo cual entre 2022 y principio del 2023, ya estábamos escribiendo. Y eso fue hace mucho tiempo. Después la filmamos. Para mí es como algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces no me dan los nervios que me daría una cosa que, como si fuera un estreno de teatro que terminaste ayer de ensayar y estás acá, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que cuando nosotras empezamos haciendo esta serie, parecía como que todos los temas que movíamos, el feminismo, y lo queer, y lo progre, si querés, estaba súper de moda. Y ya no. Ahora no tanto. Pero la verdad es que es un desafío bastante interesante y siento que justamente ahora quizá la serie es más importante que nunca.

—¿Qué fue lo que más les gustó que termina representándose del personaje de ustedes en la serie?

—Vera Spinetta: Yo creo que Juana va como a un lugar de vulnerabilidad, vincular, si querés, que tal vez la compromete bastante más. Como ella es un personaje muy libre, con su sexualidad, su sensualidad, su manera de vincularse, y acá le van pasando otras cosas que tal vez la dejan más expuesta a ella, con ella misma, más expuesta con sus amigas, con su familia. Sí, un poco como esta cosa, capaz, más del estereotipo de soy esto, soy aquello que uno mismo se va armando para vivir. Y se empiezan a cuestionar otras cosas, le empiezan a repercutir las cosas de otra manera, y eso va hacia una profundidad mucho más grande que en la primera temporada.

—Julieta Zapiola: Sí, creo que todos los personajes se profundizan, muchísimo más, como la búsqueda está más madura también. Mi personaje me gustó mucho que tiene como una apertura amorosa en esta segunda temporada, y me gustaba ver cómo ella reaccionaba a algo que nunca había vivido, a distintas propuestas, cómo se dejaba llevar, cómo iba reaccionando, y además fue muy divertido la convivencia con un personaje como Tamara. Conviven juntas, y era lindo que su amiga, que le dice todo lo que se le cruza en la cabeza en la primera que le va a marcar, en este trance de la segunda temporada que entra Tamara, era lindo ver cómo convivían ellas dos.