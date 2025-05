Martino Zaidelis: “Con Natalia hacemos un gran equipo”

Campamento con mamá, de Martino Zaidelis, con Natalia Oreiro, estuvo nominada como Mejor Comedia Iberoamericana en los 12 Premios Platino, que celebraron a lo mejor del cine de la región en Madrid. “Estamos súper contentos, me acuerdo el día que me enteré, era difícil porque había como treinta y pico de películas de todo Iberoamérica y de repente cuando me enteré que estaba la película nominada fue una alegría enorme. Compartimos todo esto con el equipo y es una alegría ya estar acá. Poder seguir haciendo ruido con la película. Funcionó súper bien en Netflix y estamos muy contentos”, dijo Zaidelis en exclusiva a HOY en la alfombra roja. Y agregó sobre volver a trabajar con Oreiro: “Me gusta mucho compartir la cuestión creativa a la hora de llevar el proyecto adelante con Natalia, es un vínculo de mucha confianza. Es un placer laburar con ella porque ella se pone la película al hombro, es súper profesional, es súper sensible y creo que hacemos un gran equipo”.