Pablo Rago: “En el teatro yo me siento muy cómodo”

Sala de espera, de Nicolás Repetto, que se ve los miércoles en el Paseo La Plaza, tiene a Pablo Rago y Diego Cremonesi como protagonistas, para narrar el encuentro muy especial de dos amigos. Hablamos con Rago para saber más detalles de la obra.

—¿Cómo te organizás para hacer tantas cosas?

—Tengo el cerebro partido en tres o cuatro partes, porque además de estar terminando Esperando la carroza, estar por estrenar Sala de espera, tengo una vida, una vida familiar, una vida de pareja. Me la estoy llevando bien, estoy cansado, obviamente, pero me estoy cuidando, estoy descansando bien, comiendo bien, yo sabía que iba a ser bravo, porque cuando me metí en esto sabía que se me iba a juntar. De hecho, en el medio hice una participación en una película hace dos, tres semanas, que me apareció de la nada, y son unos amigos de productores. Y me dieron libre, Nico me dio libre el ensayo de un miércoles, y la pude hacer. Pero la estoy llevando bien, estoy manejando muy bien la ansiedad. Te juro, estoy tranquilo, estoy seguro de que vamos a llegar muy bien, hoy fue un ensayo solo técnico, porque hay que ir parando, no podés ensayar de verdad, pero estoy seguro de que va a salir muy bien.

—En el medio también estrenaste Espartanos, más allá que la grabaste hace un tiempo, pero como que mucho trabajo hubo...

—Sí, es raro porque casi todos los años me pasa como Che, ¿este año? Y el año pasado también fue una cosa así, Campamento con mamá, y al principio del año fue el estreno de La Extorsión, si no me equivoco, al principio del año. Así que como que todos los años parece ser como Che, este año va a ser más tranquilo, y bueno, ojalá siga siendo así.

—¿Hay alguno de estos espacios que te gusta más?

—Y a mí el teatro me gusta porque ahora voy a vivir una experiencia nueva, que es hacer una obra un solo día por semana. Y esto es completamente nuevo para mí, porque uno cuando hace miércoles a domingo, jueves a domingo, podés inmediatamente probar o cambiar una cosa que no te gustó, que no funcionó. Ahora nosotros todavía ni siquiera se lo mostramos a nadie la obra, entonces no sabemos cuál va a ser la devolución del público. Entonces, vamos a ver cómo funciona. En el teatro yo me siento muy cómodo. A mí me gusta mucho la repetición, me gusta mucho, sobre todo, esta experiencia de Esperando la Carroza fue espectacular, un elenco de puta madre, de compañeros divinos.

—¿Cuesta soltarla?

—Yo no quiero terminar. Y aparte estoy viviendo esa dualidad. No quiero terminar nada. La verdad que me divierte tanto que no la quiero terminar. Lo que sí me ha pasado en las últimas veces que hice televisión es el ritmo que ya no estoy en condiciones de tener. Sí, la grabación. Menos hacer teatro y televisión. Antes, cuando era más chico, sí, por ahí a otras seguidas, pero grabar 10 horas seguidas, 20 tomas por día, no, ya no. Tiene que ser algo que me caliente mucho un proyecto.

—Como ahora que arrancás uno...

—Ahora arrancó uno, pero no soy tan protagonista, no es que nos quedemos todos los días de filmación. Escuchaba a Darín hablando sobre qué fue lo más difícil de hacer de El Eternauta y lo primero que dijo fue el esfuerzo físico. Y claro, ya estamos en una edad que el esfuerzo físico es algo que, a menos que seas Luciano Castro, que está súper preparado, que no estamos en condiciones de hacerlo.

—Hoy salió una noticia de una película que supuestamente se va a hacer sobre Clave de Sol, se filma el año que viene y estaban todos ustedes apalabrados...

—Ojalá, pero no sé nada. Por ahora, por lo menos, yo no lo sé. Salvo que mi representante me lo tengo encanutado. Estaría buenísimo. Claro que es muy buena idea.