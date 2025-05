Camila Peralta: “Lo que me gusta de actuar es llegar a la mayor cantidad de gente posible”

Suavecita, Nancy, Cambio Cambio, Las Cautivas, y las próximas En el barro, Adulto y Neisis, sobre Pepita la pistolera, tienen a la gran Camila Peralta en su elenco. Hablamos con ella en exclusiva para conocer detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo este año tan intenso?

—Es lo que soñé siempre estar haciendo, como pasar de un trabajo a otro, tener esa continuidad laboral en la actividad esta que hacemos, que es tan difícil de que eso suceda, para mí es estar como viviendo un sueño realmente, y además estoy muy feliz en todos los proyectos en los que estoy actualmente, como que no hay ninguno que yo diga Uy, bueno, lo tengo que hacer porque, no sé, por plata, o porque me da no sé qué cosa. Entonces estoy con gente que me cae bien, que estoy contenta, que me gustan los proyectos, y siento que tienen calidad, así que estoy re contenta.

—¿Cómo vas eligiendo los proyectos?

—A mí me pasó que hasta el año pasado yo era aceptar todo, pero porque yo no soy una persona que se formó mucho en instituciones, mi formación tenía que ser haciendo. Entonces, para mí cualquier lugar era un lugar donde yo podía aprender, y donde me podía nutrir, y conocer gente interesante, y que me cope. Entonces, medio que hice casi todo lo que me iban proponiendo, yo decía que sí, y bueno, varias cosas después empecé a decir que no, y en teatro ahora estoy como en un momento donde más decido por un montón de factores, que voy pensando si quiero trabajar con esas personas, si me interesa el tipo de proyecto, si me interesa o si me va a dar tiempo para filmar también, como hay un montón de cosas que ahora pienso. Y con lo audiovisual me sigue pasando que sigo estando como en un momento en el que la verdad que tengo ganas de hacer casi todo. No puedo porque no me dan los tiempos, obviamente, y entonces hay muchas cosas que no puedo hacer porque ya decidí hacer otra cosa, pero así es mi deseo, es seguir haciendo porque siento que es un territorio que todavía quiero explorar mucho más como para llegar al punto de decidir.

—¿Tu idea es seguir estando con una pata más en lo independiente, pienso Cambio Cambio, o ahora Nancy, y algo más mainstream como puede ser Envidiosa, En el Barro?

—Sí, la verdad que sí, a mí me encanta habitar casi todos los mundos porque todos me parecen muy buenos y todos tienen un público muy distinto. A mí lo que me gusta de actuar es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, y sé que por ejemplo Nancy hay un montón de gente que no la va a ver, pero Envidiosa la vio todo el mundo, gente que no va a ir a acercarse al Gaumont, o que no la va a ver después en alguna sala Espacio Incaa en otro lugar, entonces me parece lindo también poder llegar a todo el mundo. Así que tener la posibilidad de estar en esos lugares al mismo tiempo es también algo que está muy bueno para mí.