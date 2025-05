Cecilia Dopazo y Sofía Palomino revelan detalles de Camaleón

Camaleón: el pasado no cambia ya puede verse en Disney+, protagonizada por Eugenia “China” Suárez, Pablo Echarri, Cecilia Dopazo y Sofía Palomino, entre otros. La serie se centra en Sabrina (Suárez), una mujer cuya vida queda completamente desestabilizada con la reaparición de Salvador (Echarri), un artista plástico que marcó profundamente su pasado. Para conocer detalles de la serie hablamos con Dopazo y Palomino.

—Cuando les llegó la propuesta y leyeron el guión, ¿qué fue lo que más les atrajo de toda esa propuesta que trae Camaleón?

—Cecilia Dopazo: ¿Los libros, para mí? Mi personaje, puntualmente, lo quise desde el primer minuto. Lo quise, lo entendí, lo amé, estaba ahí para defenderlo, porque es fácilmente juzgable. Sin embargo, había algo en mí que lo entendía. Al igual que, de pronto, tener el tiempo para grabar, que si bien no es mucho, pero en comparación con otras situaciones más independientes, se trabaja de un modo más cómodo.

—Sofía Palomino: Sí, más cómodo también pensando en relaciones justo a lo que está escrito, como es una serie que tiene muchas capas, muchas subhistorias. Para mí fue un lujo tener la oportunidad para desarrollar un papel grande en un proyecto grande. O sea, eso para mí fue crucial, quería mucho que suceda, y me parece espectacular que haya sucedido con un personaje como este, que siento que siempre amé eso, amé ver esos personajes, ese tipo de fragilidad, ese tipo de torpeza, de rock, de angustia, de desfachatez, como siempre me empaticé con eso. Así que fue como un sueño, quería hacerlo.

—La serie se inscribe dentro del thriller, el policial, esto de que hay que ir para atrás, pero ¿cómo es componer los personajes? Ustedes tienen como dos personajes que, si uno los juzga mirándolos, debe haber sido difícil, pero ¿cómo fue un poco componerlos?

—CD: Bueno, siempre digo que no hay nada mejor que estar bien casteados. Mi personaje es una mujer de mi edad a la que le cuesta ver el paso del tiempo. Se ve en una escena que se mira al espejo de un modo muy vulnerable, se mira en la cara, se la estira, se mira las manos. En el caso de ella, le duele mucho el paso del tiempo. En mi caso, a veces estoy más amigada y otras veces no tanto, pero trabajo para estar amigada y para pasarla bien. Pero conozco esa vulnerabilidad y porque la tengo muy a mano, la tengo cerca.

—SP: Mi personaje siento que también es bastante infantil. No es algo que pensé para nada cuando lo estaba haciendo. O sea, es algo que lo veo y digo, ay, Dios, pobrecita, aparte de todo que infantil es, de todos los problemas que ella tiene. Sí, me parece obvio, fundamental no juzgarlo de antemano y no caer como en el estereotipo, que es lo primero que puede dar, no sé, si pones dos palabras, el personaje como drogadicta o, no sé, depresivo.