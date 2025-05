Nacho Elizalde: “La vorágine a mí me sirve”

No se ilusionen, con Nacho Elizalde, llega a Premier Live, el nuevo line up del Teatro Premier (CABA) presentado por RGB, que se convierte en el escenario elegido por diferentes figuras del momento para compartir sus propuestas artísticas. Para saber más detalles de la propuesta y su presente, hablamos con Elizalde en exclusiva.

—Te llega a la propuesta este teatro que ahora le va a dar lugar a muchas figuras como vos, ¿fue un sí rotundo?

—Yo el año pasado estrené esta obra que se llama No se ilusionen, en el Paseo La Plaza, hicimos 7 funciones y después me llegó la propuesta de RGB para hacer este ciclo de Premiere Live y dije, me encanta, hay un montón de gente que está haciendo otras obras, que las conozco, que laburamos, que son amigos y así que vamos a volver a hacer la obra, cambiándole ciertas cosas, segmentos. Las primeras 7 funciones fueron como para mí un entrenamiento, una prueba, y la otra vez lo usé como también para ver cómo yo me sentía con la gente, actuando, que yo si bien estudié teatro hace mucho que no lo hacía y ahora quiero ya sentarme, cambiar ciertas cosas, focalizarme en otras partes, yo bailo en un momento la obra entonces quiero profesionalizarme por ahí. Estamos con un coach de baile, porque si yo quiero hacer algo lo quiero hacer bien.

—¿Seguimos cocinando?

—Bueno, no cociné tanto después de Master Chef, la verdad que no, no te voy a mentir, me encantaría.

—Delivery…

—Sí, delivery o cocinarme, pero no puedo siempre.

—¿Qué hacés para desconectarte?

—La vorágine a mí me sirve, pero me pongo vinilo, me tomo un café, ahora estoy muy de armando Legos. Me pongo un vinilo, que soy muy fanático de la música, un café.

—Hay un formato ahí…

—Sí, la verdad que sí vinilo y Legos Es como una conexión interesante. Ya lo empiezo a pensar.

—¿Cómo es un día en tu vida?

—Bueno, ahorita yo traté de, al tener el programa de 2 a 4, tengo la mañana libre y me la organicé, me levanto temprano, entreno, me puse a entrenar todos los días, cosa que antes no hacía y eso ya me organiza, me da vida, me da energía y ahí entonces, o tengo terapia, o tengo reuniones, o trabajo, y después voy a hacer el programa así que, medio que me organizo así, obviamente, voy a ensayar.

—¿Imaginaste alguna vez a vivir este presente y todo lo que se viene?

—Yo siempre me imaginé muy activo, pero no literalmente todo lo que se me viene. Nunca me imaginé estar en Calle corrientes, mi plan inicial en esta vida era ser actor. En ese sentido, yo estudié teatro siete años y después, la vida, laburo, empecé, así que sí, si sueño, me encantaría estar en series y películas.