Demián Rugna: “Nunca me fui del universo de Aterrados”

Tras el fenómeno global de Cuando acecha la maldad, el director Demián Rugna presenta Aterrados, libro editado por Minotauro, en el que explora el universo creado en su película, del mismo nombre del volumen, y con el que espera que espectadores de la propuesta sigan profundizando.

—¿Cómo surge la idea de llevar Aterrados a libro?

—Me contactan de la editorial porque mi mujer es ilustradora de libros infantiles. Además de directora de arte, es ilustradora de libros infantiles. Es decir, trabaja conmigo en las películas de terror y a la vez dibuja para chicos. Y bueno, la conocían y cuando se enteraron que ella era mi compañera me quisieron conocer y estaban interesados en realidad en Cuando se echa la maldad. Entonces, hablando con ellos, les dije, mirá, el porcentaje de copyright no somos nosotros, pero yo tengo Aterrados. Y ellos me impulsaron a escribirlo. Fue más parte de la editorial que se acercó a mí para ver, como yo tenía cosas escritas de antes, había escrito una novela en pandemia, se las mostré, les gustó y dije, bueno, podemos hacerlo.

—¿O sea que este sería el punto inicial de otros libros?

—Bueno, es raro, en realidad no es el primer libro que escribí, es el segundo.

—Pero digo, con ellos...

—En teoría vamos a sacar la otra.

—¿Y Cuando acecha la maldad no se puede llegar a conseguir ningún momento que se transforma, aunque sea en una novela gráfica?

—Justo hace un montón de tiempo me vienen escribiendo que quieren novelizarla diferentes empresas de afuera, pero no lo veo por temas de derechos. Cuando intenté hacerlo yo, me dijeron, por ahora vamos a esperar. Es una película con una franquicia internacional.

—¿Y cómo fue volver al universo de Aterrados?

—Básicamente casi nunca me fui. Terminé de hacer Aterrados y enseguida vino la pandemia y se cancelaron un montón de proyectos y se publicaron los derechos. Y enseguida, cuando yo estaba por filmar, Cuando acecha a la maldad, me convocaron para la remake, y luego estuve abocado a la versión del segundo intento de remake, y ahí me llega lo del libro. O sea, durante todos estos años... siempre estuvo. Seguí reversionando Aterrados e incluso para hacer este libro tuve que pedir permiso al estudio que tiene los derechos para decirle, esto va a estar basado en la película, no tiene nada que ver con ninguna de las remakes que trabajé, sino va a estar basada en el libro original. Y ahí me dijeron, bueno. Nunca me alejé porque seguí trabajando siempre con ella.