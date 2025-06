Rodolfo Hoppe: “Es terrible que la televisión hoy no tenga ningún producto de ficción”

Cría Ángeles de Ricardo Halac, que se presenta todos los domingos a las 20:30 horas en Teatro El Extranjero (CABA), está dirigida por Rodolfo Hoppe, con quien hablamos para saber detalles de la puesta.

—¿Cómo es el trabajo con Ricardo?

—Es maravilloso. Primero porque yo lo conozco hace muchos años, nosotros trabajamos juntos en varios proyectos anteriormente televisivos, nunca teatral, hicimos un programa que marcó una época en su momento, que fue Compromiso, después hicimos otras cosas, pero básicamente desde el punto de vista del director, que lo soy, es trabajar con un autor que no solamente es maleable, sino que admite la crítica.

—Mencionabas Compromiso, ¿cómo ves que justamente en la tele ahora no hay ficción en este momento?

—Bueno, por supuesto que es terrible que la televisión hoy no tenga ningún producto de ficción para mostrar el talento que tenemos en Argentina, porque no es solamente en Buenos Aires. Ningún proyecto en este momento está a consideración. Algunos que otros hacen algunas series con poca participación, porque una cosa es una serie y otra cosa es una telenovela. Yo soy un defensor de la telenovela, porque la telenovela, a pesar de que hoy no hay nacional, la turca, la mexicana o la de Brasil se sigue viendo.