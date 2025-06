Marina Bellati: “Soy una actriz que trabaja con mucha alegría”

Los viernes en TNT y Max y completa, ya puede verse Viudas Negras, serie protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa, y en la que Marina Bellati tiene un rol clave. Charlamos con ella para saber más detalles de la serie.

—Quiero que me cuentes un poco ¿cómo fue el detrás de escena, cómo hicieron para poder filmar eso sin tentarse todo el tiempo?

—Yo soy una actriz que trabaja con mucha alegría. Me gusta trabajar así y no me pasa siempre que estoy muy inspirada. A veces, no sé, ya hay algo del oficio. Y fue un proyecto para mí absolutamente inspirador.

—Y te hicieron correr, además. Muchas escenas corriendo.

—Sí, tengo muchas corriditas. Muchas corriditas, mucho jogging. Mucho aeróbico, sí. Y los personajes secundarios, cuando están tan lindos, escritos y delineados, ¿viste? Para mí enriquece mucho la trama. Y eso, es muy hermoso. Y trabajar con impunidad y libertad que parecen contradictorias, pero no lo son.

—¿Y cómo fue conectar entre ustedes, con Monica Antonopulos y Paula Grinzpan, para generar eso también?

—Y creo que inmediatamente. Me parece que sí. Estas mujeres en la serie son unas genias y funcionan las tres juntas. A mí se me vino enseguida algo de las vecinas de El Joven Manos de Tijeras, ¿viste? De Tim Burton. Enseguida se me armó. Por eso digo, fui a fondo. Muy lagartas, muy inmundas. Y esta convicción férrea que tienen de que son buenas minas, de que están haciendo un laburo social del carajo y son impresionantes. Unos textos de una impunidad terrible por eso digo, viste que tiene como unos textos que son una delicia decirlos.

—¿Qué les pasa a ustedes cuando ven ahora estos videos de las Viudas Negras? Porque seguramente habrán visto algo como para estar en contexto, pero esto pasa todos los días. Nosotros nos estamos riendo de algo que, además, desde tiempos inmemoriales sucede...

—Yo las amo, porque me parece un laburo como cualquier otro. Es un delito, por supuesto, pero te juro que hay algo que me parece, me parece eso que a priori digo, no sé, es como una cosa. Eso, dormir para robar, ¿viste? No es que van a violar y matar. Digo, eso, me parece, no está bueno desde ya. No está bien robar, pero me parece como una cosa que pone de manifiesto esto de los hombres que, ¿viste? ¿Qué se creen que cualquier chabón que se van a ir con dos diosas buenas? ¿Qué te van a elegir?