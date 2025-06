El fenómeno del Paste Up copó Buenos Aires

Hasta mañana puede verse en Honduras 5051 (CABA) una muestra de Paste Up que es el fenómeno que está revistiendo las paredes de Palermo. Epson junto a Buenos Aires Paste Up impulsaron esta acción. “Salió este proyecto por estos chicos que a través de su arte que lo terminan imprimiendo y pegando al final usan las impresoras para poder explotar toda la creatividad” cuenta Yihan Qumsiyeh, Strategic Marketing Manager Latam, de la empresa. Y sobre el lugar escogido Pablo Kasajan, Sales Manager de Argentina dice “se respira creatividad en Palermo. A mí me encanta venir acá a Plaza Serrano con mis sobrinos y demás y lo tengo súper identificado como el Hollywood de la creatividad, lo que estamos tratando es acercarnos más al consumidor final pensando cómo ellos pueden explotar todo eso que piensan, todo eso que innovan y materializarlo” .