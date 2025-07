Agustín Monzón: “En este momento me atraviesa el boxeo y la actuación a pleno”

Fájense, de Maxi Rofrano, en Espacio Callejón (CABA), tiene a Agustín Monzón como uno de los protagonistas. Tras su paso por Survivor, y más recientemente en El Eternauta, Monzón hablo con Hoy sobre el desafío y sus ganas de seguir entre el mundo de la actuación y el deporte.

—¿Cómo te sentís con volver a los escenarios?

—La verdad que me siento muy bien, muy listo, muy preparado, tuve mucho tiempo de preparación, así que volver a subirme a un escenario es algo que tenía muchas ganas, y más mezclando ahora estos dos mundos que son los del teatro físico, los del boxeo y los de la actuación, que es lo que a mí me apasiona.

—¿Eso fue lo que te convocó, que dijiste, sí, lo hago?

—Me han ofrecido hacer muchas cosas de boxeo, y por una cuestión, por el tema de mi abuelo, y por la cuestión de querer como marcar mi propio camino, nunca había tenido ganas, pero este año sinceramente empecé boxeo, me sumergí mucho en el mundo de Agustín Monzón, y justo se me presentó esta oportunidad, y lo tomé como una señal para decir junto a los dos mundos, de las cosas que más me apasionan.

—Y ¿cuál fue el principal desafío?

—Y creo que romper con esto de que porque me pongo unos guantes de boxeo voy a ser como recordado por mi abuelo, sino como me pongo unos guantes de boxeo y soy recordado por mí mismo, ¿se entiende? Como Agustín Monzón, armando mi propio camino, se podría decir.

—¿Y cómo llega la propuesta de la obra? ¿Cómo llegaste a Fájense?

—Yo a Fájense la fui a ver el año pasado, porque para quien no sabe también se hizo una temporada pasada, y me había gustado mucho la obra, me llamó mucho la atención, yo conocí a uno de los chicos que estaban en elenco pasado, y le dije a mi compañero Alan Grinstein, se llamaba, hoy en día está actuando en Rocky, con Nico Vázquez, le dije a Alan, che, me gustó mucho la obra, la verdad que no suelo consumir tanto así como cosas de boxeo, pero me llamó mucho la atención, y se ve que él se quedó con eso en la cabeza, y cuando necesitaron a alguien, dijo, che, creo que tengo al pibe Peralta perfecto, y ahí fue que me recomendó.

—Vos hace un tiempo que venís abriéndote camino, más allá del apellido, en la actuación, participaste en El Eternauta, ahora la obra de teatro, ¿cómo querés que siga un poco tu carrera? ¿Mezclando los dos mundos, del teatro, el audiovisual? ¿Dónde te sentís más cómodo?

—Agustín, actor. Me siento más en lo audiovisual, pero al mismo tiempo, todo tiene su magia en la actuación, porque, por ejemplo, a lo mejor haciendo esta obra, el teatro tiene algo como más íntimo, algo que no tiene la cámara, algo de que estás vos ahí con el público, entonces es como que siento que la edad que tengo, y por el recorrido que tengo, siento que tengo algo de que no me cierro a ir por nuevos caminos, y a buscar nuevas experiencias, por eso también estuve, no sé, en Survivor, porque siempre intento nutrirme de nuevas experiencias para el día de mañana saber bien qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, pero hoy te puedo decir que me encuentro muy bien en cualquier ámbito de la actuación y sobre todo también en el boxeo.

—Ahí hablabas de Survivor, ¿cómo viviste un poco toda la revolución que significó la exposición? Si vos bien venís ya de chico por tu apellido en los medios de comunicación, pero lo de Survivor fue como algo fuerte, te mostró de otra manera a cómo te íbamos viendo.

—Sí, yo siento que, como vos dijiste recién, la exposición, entre todo, la sé manejar muy bien, así que no hubo problema con eso, pero sí con la experiencia fuerte que fue estar en Survivor, por una cuestión de estar sobreviviendo en una selva, en el medio de la nada, creo que eso es como lo más fuerte de la experiencia y, nada, es una experiencia que te marca para toda la vida, cualquiera que fue, he hablado con gente de otros países que ha participado de Survivor y a todos nos pasa lo mismo, de que no sos el mismo cuando volvés, pero ves la vida de otra forma, de una manera súper positiva generalmente, porque al haber tanta necesidad dentro del reality después llegas y ves tus comodidades y es otra cosa, así que, nada, muy contento, fue como un crecimiento más personal eso, que no lo tomé tanto como un lado de exposición, sino como un lado de una experiencia personal, de decir, che, me voy y me desafío a mi persona, así que creo que lo hice por ese lado y salió súper bien.

—¿Y seguís en contacto con alguno de los chicos del reality?

—Sí, con todos, tengo a lo mejor, por ahí con el que más quedé afianzado con mi relación es con Tomi Piñero, uno de los amigos de mi isla.

—¿Cómo sigue un poco el año de trabajo?

—Hay oportunidades, lo que pasa es que con los tiempos audiovisuales son muy lentos, yo capaz ahora estoy haciendo casting, pero de acá a que grabo y que la plataforma se decide a sacarlo, capaz pasa un año, dos años, vos pensá que a El Eternauta, lo grabé hace dos años, entonces, prontamente te puedo decir que estoy trabajando mucho en mi como actor pero estoy mucho más en el presente, con lo que está pasando con Fájense, con lo que estoy haciendo en mis redes sociales, estoy dando una vuelta de rosca haciendo contenido de boxeo, me gustaría debutar como boxeador a fin de año, entonces como que mi camino se está equilibrando todo con el mundo del deporte y también con el mundo de la actuación. El que se queda en el pasado es un depresivo, el que está en el futuro es un ansioso, así que prefiero quedarme con lo que está pasando en este momento, que me atraviesa el boxeo y la actuación a pleno.