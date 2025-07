Lucky Lucs lanza su disco debut Celebrity!

Después de publicar cuatro singles y dos canciones en vivo, Lucky Lucs lanza su primer disco Celebrity!. Este álbum cuenta con colaboraciones de varios artistas renombrados como Germán “Tripa” Tripel y promete una mezcla única de funk, rock, pop y salsa. El 26 de julio presentaran en The Roxy (CABA) el disco. Gabriel Sigillo e Isa Barón cuentan detalles de la propuesta.

—¿Cómo se sienten con que finalmente el material ha salido?

—Gabriel Sigillo: Estamos hace muchos años con esto y se fueron sumando integrantes en distintos momentos e Isa justo fue una de las que se sumó hace bastante ya, y fue bastante tarde este proceso, así que la verdad que es increíble. Para una banda under poder sacar un disco en estas épocas es algo increíble.

—¿Tienen algún tema favorito que quieran tocar en la presentación en vivo?

—Isa Barón: A mí, el que más ganas tengo de tocar en vivo, pero porque me genera como una especie de, no sé, como de ansiedad pero buena y ganas de rockearla mal, es Ready To Go. Porque tiene como muchos matices, como muchos contrastes, donde bajas, subes, y llega un punto en el cual rompes y es como para que todos estén moviendo la cabeza a lo loco.

—GS: Quería sumar una cosita a esto, es que en Ready To Go justamente vamos a hacer un número de música electrónica, y vamos a hacer una mini fiesta electrónica con luces y con un montón de cosas que es el tema más house, así que lo vamos a llevar a ese lado también para que la gente explote como dice Isa.