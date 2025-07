Mara Bestelli y Marcelo Subiotto estrenan “El mensaje ”

El Mensaje, de Iván Fund, cuenta con Mara Bestelli y Marcelo Subiotto en roles centrales de un relato que indaga en una niña que recibe mensajes de animales y los comunica a quienes requieren los mismos. Hablamos con ambos para saber más de la película.

—¿Cómo es volver a trabajar con Iván? ¿Cómo es conectar con esta historia tan linda?

—Mara Bestelli: A mí trabajar con Iván me encanta, hay algo del volver a trabajar que es raro porque como nosotros estamos continuamente en vínculo, continuamente pensando qué vamos a hacer la próxima vez en un sentido, entonces parece que es como un continuo. A mí la manera en la que él piensa el trabajo, la manera en la que él piensa y ve el mundo y traduce el mundo me parece fantástica. Tiene un grado de sensibilidad y de humanidad y de una ternura, que son todos valores que para mí son súper importantes y más en estos tiempos. A mí las películas de Iván siempre me gustaron, entonces a mí me es difícil ser objetiva con el material porque además tengo mucha información previa adentro. Sí, me parece que son necesarias este tipo de películas, de obras de teatro, de música, de canciones, ¿viste? Que nos permitan conectar con otra parte del ser humano. Te pone a vos en acto. Entonces vos no estás en una cosa pasiva recibiendo algo sin tener que elaborar, vos tenés que estar también activo. Para mí eso es la mejor resistencia que podemos tener en este momento.

—Marcelo Subiotto: Es un placer, más que conectar es reconectar. Tenemos una relación muy cercana, una amistad muy amorosa con Iván. Entonces, un poquitito es como darle forma a un montón de charlas que siempre tenemos en nuestras casas, comidas y bebidas delante. Y bueno, más que conectar fue darle forma a algo que veníamos hablando hace mucho tiempo y que Iván, bueno, terminó sintetizando en esta película, que es El mensaje. Tenemos una relación muy amorosa con nuestra propia profesión también, ¿no? Sinceramente amamos y tenemos una devoción por lo que hacemos. Eso me parece que lo tenemos todos, lo compartimos. Entonces, me parece que esa actitud se multiplica cuando la ponemos ahí a dialogar entre todos. Colabora muchísimo el hecho de ser esta familia de cine que somos.

—¿Cómo fue el rodaje?

—MB: El rodaje también éramos como una gran familia, entonces creo que fueron 14 jornadas, nos fuimos a Entre Ríos a unas casitas que alquilamos para parar ahí. Iván nos filma de mañana, porque de mañana vemos el material. Se filma después del mediodía, hasta entrada de la noche, a no ser que se necesiten tomas de noche, noche. Después Iván trabaja de madrugada, se queda editando y a la mañana vemos. Porque Iván trabaja sin guión, solo tenemos una historia y sabemos un cuento y hay que ir improvisando las escenas y no sabemos qué escena filmamos al día siguiente, porque todo va a ser en función de eso que él está armando, entonces ver ese armado y ver lo que él va viendo de los personajes nos ayuda para construir. Fue hermoso. También fue el momento justo, había asumido Javier Milei a fin de año, entonces, esto fue en febrero, era también una manera de empezar a dar las pequeñas resistencias, de ataque a todas las manifestaciones artísticas.