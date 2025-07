Florencia Calcagno estrena Margarita

Margarita, de Florencia Calcagno, una comedia generacional llega finalmente a las salas. Hablamos con ella para saber detalles.

—La película la filmaste hace tiempo, por qué se demoró tanto el estreno?

—Efectivamente, el proceso de Margarita fue bastante largo. La filmamos en 2014-2015, se estrenó por primera vez en 2016, y recién ahora nos estamos aproximando al estreno en salas comerciales. Yo creo que eso tiene que ver con las propias dificultades de hacer un camino independiente y autogestivo, en el cual los pasos no son tan claros ni están tan allanados. Recuerdo que cuando la terminamos teníamos la intención también de ser parte de la programación del Festival de Mar del Plata, y eso recién lo logramos en 2023. Cuando se habla del fomento al cine nacional y del rol del Incaa de forma despectiva, habría que evaluar también lo que sucede cuando esos apoyos no existen, como fue nuestro caso. Al tener que producir, financiar y gestionar cada una de las etapas de la producción y la distribución de forma particular, uno se ve en la necesidad de construir un camino particular, lo que por un lado nos obliga a aprender mucho, pero por el otro hace que cada etapa sea difícil de encarar y que también los tiempos sean mucho más extendidos.