Christine Baranski y Aras Aydin hablan sobre la segunda temporada de Nine Perfect Strangers

La segunda temporada de Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman, llega este miércoles a Prime Video. En exclusiva para Argentina Hoy dialogó con Christine Baranski y Aras Aydin, dos de sus nuevas incorporaciones.

—¿Vieron la primera temporada? ¿Qué les pasó a cada uno de cuando los eligieron para este proyecto?

—Christine Baranski: Bueno, vi la primera temporada sólo después de que me eligieran. Así que no, no estaba muy familiarizada con la serie cuando me pidieron que hiciera esto. Pero tengo que decir que sabía que había sido un gran éxito, que contaba con Nicole Kidman y que la primera temporada tenía unos actores maravillosos. Sabía que era un proyecto y que los productores sabían lo que hacían en términos de narración y de reunir todo en un lugar precioso. Así que me inspiró confianza para decir sí a este proyecto.

–Aras Aydin: Sí, a mí también. Mi representante me llamó y me dijo: ¿Estamos listos para actuar con Christian Baranski y Nicole Kidman? Definitivamente, sí, hagámoslo. Sí, hagámoslo.

—La serie tiene un tono muy particular que hace géneros. Me gustaría saber si es lo que los atrajo a participar, dejando de lado obviamente los actores en la serie de televisión.

—CB: Creo que siempre es maravilloso que una serie pueda combinar lo dramático con lo cómico. Por ejemplo, Victoria y su relación tienen mucho de cómico, así como la relación con su hija y con nosotros tres. Es divertido y luego, a medida que avanza la historia, queda claro por qué es tan complicado y cuál es la historia de fondo. Y en un drama, no quieres que todo sea pesado todo el tiempo, quieres que haya algo de comedia y me encanta hacer ambas cosas. Sí, estuvo bien.

—¿Y para vos?

—AA: Sí, creo que no es así para mí porque hay una gran oportunidad para mí entre el equipo de estrellas. Así que yo estaba como, tengo que conseguir este trabajo porque esto es un cambio de vida. Así que vamos a hacerlo.

—¿De todas las reglas de la serie, el aislamiento, no usar el teléfono celular, cuál es la más difícil para ustedes en la vida real?

—CB: ¿En la vida real?

—Sí.

—AA: Hace tres días, rompí mi teléfono y eso fue realmente un reto para mí. No puedo vivir sin teléfono. Puede ser peligroso y es un reto para mí.

—CB: Y creo que Victoria, cuando ella tiene ese primer desayuno y él dice que sólo puede tener esta pequeña, no sé, bata o algo así y ella quiere su ex-Florentino con un Bellini, ya sabes, ¿cuál es el problema? Quiero decir, ella está acostumbrada al servicio de habitaciones. Está acostumbrada a hoteles de cinco estrellas. Ella no puede ser como, ya sabes, ella no negoció para esto. Ella no pensó que estaría en una cosa así. Y en cuanto a mí, me resultaría muy duro que me dijeran constantemente lo que tengo que hacer y tener que estar con gente durante mucho tiempo, gente que no conozco. Eso sería como un campamento.