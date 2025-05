Pablo Cruz: “Le pedí a la familia de Roberto Gómez Bolaños su ayuda para poder acercarme”

Chespirito: Sin querer queriendo, serie de 8 episodios sobre Roberto Gómez Bolaños, que el 5 de junio llega a Max, tiene al actor Pablo Cruz como el icónico creador de éxitos como El Chavo y El Chapulín Colorado. En Madrid, en la gala de los Premios Platino, el máximo galardón del audiovisual iberoamericano, hablamos con él.

—Venís trabajando mucho en el audiovisual, pero vas a estar en una de las series que estamos esperando todos. Te dicen, vas a ser Roberto Gómez Bolaños ¿Qué pasó ahí?

—Primero grité, cuando recibí esa noticia, me acuerdo perfectamente, me habló por teléfono Alexis Friedman y me dijo, ya quedaste, tú dime, ¿a quién le hablo, no? Para empezar las negociaciones. Y fue un ¡sí! No me la creía. Gritos, saltos, al compartirlo con mi familia también hubo muchísima emoción y me gusta decir que fue la primera vez de esa semana, me enteré unos días antes de que iba a ser papá, por primera vez.

—¿Y cómo fue componer a Roberto Gómez Bolaños?

—Le pedí a la familia de Roberto, a sus hijos, su ayuda, era la guía para poder acercarme. Ellos siempre estuvieron 24 horas al día durante todo este proceso a disposición de la historia. Ellos al haber creado estos ocho capítulos en son de homenaje a su padre, mantuvieron una humanidad y una colectividad y un respeto al proceso colectivo sorprendente. Y digo sorprendente no por falta de talento de su parte, sino porque me imagino lo difícil que debe de ser hacer una historia de mi padre. Y en el caso de que mi padre fuera alguien reconocido por cientos de millones de personas durante décadas, pues le pone un grado de dificultad aún mayor al decidir tomar ese riesgo y embarcarse en esa aventura. Entonces, para mi sorpresa, ellos todo el tiempo estaban dispuestos a escucharme, aun cuando había cosas que venían más de mi propia interpretación, de mi propia cuchara.

—¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que fuiste escuchando y conociendo la historia, más allá de lo que se cuenta en los ocho episodios?

—Lo que más me sorprendió fue el nivel de audiencia que me enteré que tuvo en los setenta, que fueron alrededor de 350 millones de personas a la semana. Cuando hablamos de proyectos muy reconocidos el día de hoy en cualquier plataforma, que son mundialmente vistos, escuchamos cifras de 90, 100 millones, y ya nos parece un fenómeno casi irrepetible. Y cuando escuchas que hace 50 años este contenido tuvo un eco y una resonancia a lo largo de una audiencia de 350 millones de personas semanales, es algo difícil de creer y coherente cuando entendemos que seguimos hablando con este nivel de pasión de ese legado hoy en día. Y que los niveles de audiencia siguen en todas las emisoras de Latinoamérica y del mundo, sigue vigente. Continúa.