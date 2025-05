Leonel García: “Yo como cantante solista nunca he tocado en Argentina”

Leonel García, con más de 25 años de trayectoria, llega a La Trastienda (CABA) este sábado y domingo con un concierto en el que revisará sus trabajos más emblemáticos. Hablamos con él para saber detalles del show.

—¿Sensaciones de tocar en Argentina?

—Me siento muy feliz porque yo como cantante solista nunca he tocado en Argentina. Y a pesar de que ya no soy un jovencito, y ya llevo 25 años, más o menos, de carrera, nunca he podido cantar solo en Buenos Aires. Así que imagínate, la emoción es como, es una de esas primeras veces que es muy emocionante. Porque es llevar tu show a gente que te conoce por otros proyectos, pero que nunca te ha ido a cantar esto. Y que de algún modo, también a través de las redes te das cuenta de que hay quienes están esperando hace tiempo que pase esto. Entonces me da mucha emoción el encuentro, construir una relación con un público en Argentina que pueda ir creciendo con el tiempo. Y me da mucho gusto, la verdad. Muy feliz.

—Ahí me decías, 25 años de carrera, de solista, llevas menos tiempo. Pero digo, ¿por qué se tardó tanto este encuentro en los escenarios con el público argentino?

—Yo creo que podría atribuirlo tal vez a que no logramos conseguir el socio correcto. Sé que Sin Bandera tiene un peso por lo que vivimos en Argentina y en otros países, era otro tipo de promoción, otro tipo de grupo, otra época, inclusive, en la forma que se promocionaban las cosas. Fuimos muchas veces allá a hacer, inclusive, radio y medios diferentes. Y han cambiado los tiempos. En ese entonces, las mismas compañías disqueras te mandaban a los países de toda Latinoamérica a hacer promoción. Ahora, a un artista nuevo no necesariamente le pasa eso. Entonces, mi carrera como solista ha sido mucho más, casi que puedo decir como independiente en ese sentido.