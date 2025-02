El cine rioplatense llega a las salas

Esta semana llegan a los cines varias propuestas nacionales y una uruguaya que demuestran la buena calidad del audiovisual rioplatense, pese a que, en nuestro país, el otrora robusto y activo INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) no produce más cine.

Así y todo un puñado de películas se estrena en salas, como Buenas noches, de Matías Szulanski, que cuenta la llegada a la ciudad de una joven que verá cómo todos sus planes se transforman. “El primer acercamiento al proyecto fue en 2018, empecé a filmar con la actriz principal y era todo medio así sobre la marcha hacerlo. Hicimos dos jornadas, y al final no quedó en nada y después, en 2022, después de haber filmado Último recurso, empecé a escribirlo de vuelta para filmarlo con un ritmo más ágil de película”, cuenta a diario Hoy Szulanski sobre el origen del proyecto.

Por su parte, el uruguayo Juan Ponce de León, que codirigió con su hermano Facundo, presenta Hay una puerta ahí, la película más taquillera en el país vecino de 2024. Seleccionada como embajadora en la temporada de premios, cuenta el nacimiento de una amistad entre dos hombres (Eric Benito, Fernando Sureda) mientras uno ayuda al otro a morir. “Es una película de montaje, ya estaba el material, ya no hay rodaje, solo al final ese asado que no está en la película. Pero yo creo que la esencia estaba en ellos dos. Nosotros lo que hicimos fue ordenar un poco y quedarnos con una estructura de guion bastante clásica, a nivel de la premisa al inicio, y por momentos me acuerdo de estar en la isla diciendo, esto parece guionado”, dice Ponce de León.

Reconquista, el diario de Scalabrini Ortiz, de Ariel Martínez Herrera, recupera, en un momento justo y con testimonios de Osvaldo Bayer, Fernando Pino Solanas, entre otros, la figura de Raúl Scalabrini Ortiz, desconocido para muchos. A Martínez Herrera le llevó muchos años hacerla, pero estrena ahora, sobre esto dice: “Es curioso, lo mismo me pasó con Tóxico un poco, y varios amigos me dijeron, qué puntería tenés para los estrenos, pareciera que sabías algo, pero bueno, sí, me parece que no estoy solo en esta sensación, de que no importa de qué lado se pare uno, hay ciertas ideas que evidentemente valen la pena revisar, digamos. Estamos parados en un momento difícil, ¿por qué? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cuál sería la salida? Son preguntas que cualquiera se hace, me parece”.

Y la última propuesta que llega este jueves es Viento del este, un documental sobre Maia Gattás Vargas, en la que reflexiona sobre su padre y su identidad palestina. “Yo milito la causa Palestina desde que me enteré que mi familia vino de ese territorio. La película estuvo latente en todos estos años y si bien la comencé pensando como la voz de alguien de la diáspora Palestina desde Argentina, poco a poco se fue transformando, creciendo en lo poético y lo sutil”, dice a diario Hoy.