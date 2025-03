Juan Minujín y Alberto Ammann adelantan Atrapados

Juan Minujín y Alberto Ammann son parte clave de Atrapados, la nueva serie de Netflix, protagonizada por Soledad Villamil, y que desanda los pasos de un caso de grooming y la desaparición de una joven en medio de la naturaleza del sur. Hablamos con Minujín y Ammann para conocer detalles de la serie.

—¿Cómo fue ingresar al universo de Harlan Coben?

—Alberto Ammann: Yo nunca había leído ninguna novela suya. Sí sabía de él, sabía un poco de la repercusión que estaba teniendo, al nivel sobre todo de las ficciones que se estaban haciendo. Pero yo me encontré con un material que también entiendo que tiene mucho que ver la adaptación de Miguel Cohan y Ana Cohan, con un material muy realista, muy interesante en términos de actuación, de interpretación. O sea, de cómo acercarme a contar esa realidad que a mí me entusiasmaron muchísimo y el hecho de que estuviera Soledad Villamil y Juan Minujín. Para mí era como una bendición decir, bueno, este proyecto está ahí, además que estuviera Vanessa Ragone detrás de Haddock Films también era un proyecto sumamente interesante. Entonces yo llegué bastante verde al universo de Harlan Coben, pero sí lo que puedo ver y que me queda clarísimo es que hay un tratamiento de lo inesperado y del thriller, también, dentro de una cosa bastante hiperrealista que me parece sumamente interesante.

—Juan Minujín: Yo un poco parecido a Alberto, o sea, conocía al autor, de la repercusión y vi algunas cosas que también de Netflix, de otros lugares que estaban basados en novelas de él, pero no lo conocía. O sea, me acerqué a él a través de la adaptación de Miguel y de Ana, que me pareció interesantísimo cómo trajeron ese material acá. Y un poco también el trabajo, me parece, que hicimos y que lo hablamos con Alberto, con Soledad. Cómo hacemos para traer ese material acá a la Argentina, al comisario argentino, a este Marcos Brown que es dueño del Media Patagonia, a Leo Mercer que es este referente social para adolescentes recuperados, bla-bla-bla. Me parece que en ese sentido se hizo un trabajo muy interesante, de adaptarlo a la ideología argentina sin perder el thriller.

—¿Qué fue lo que más les atrajo del proyecto?

—JM: Tenía muchas ganas de trabajar con Miguel, tenía muchas ganas de trabajar con Hernán. Me gustó mucho, obviamente, que estuviera en soledad Alberto, y todo ese universo de chicos. Me pareció que el trabajo de casting que hicieron, que hizo María Laura Berch, de juntar todos estos actores y actrices jovencitos que tienen tanta, una imagen tan fuerte y tan personal, me parece que es espectacular.

—AA: A mí más o menos parecido, o sea, a mí me llega un proyecto de dirección de casting, es decir, los datos que tengo, produce Vanessa Ragone, que la conozco porque las dos películas que hice, justamente, la primera con Hernán Golfrid y la segunda con Miguel Cohan, las dos fueron producidas por Haddock en coproducción con Tornasol, de España. Así que cuando sé que la dirigen Hernán Golfrid y Miguel Cohan y que la protagonizan Soledad Villamil y Juan Minujín, dije, bueno, o sea, esto tiene que estar muy bien, y además se rueda en Bariloche, es decir, no hubo una sola cosa que me hiciera dudar de sumarme al proyecto.