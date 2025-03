Manuela Martínez: “La actuación es algo que me divierte, pero si tuviese que decir qué es lo mío, voy por la escritura”

Días de estreno, recientemente editado por Rosa Iceberg, marca el retorno de la multifacética Manuela Martínez a la escritura. El despertar sexual, los vínculos, las primeras veces, son disparadores de un relato narrado con fluidez y amorosidad. Hablamos con ella para saber más del volumen.

—En el libro hay muchos días de estreno, situaciones nuevas para los personajes que vos contás, pero ¿qué significa para vos o qué te pasa cuando es un día de estreno?

—Con relación al libro, para mí tiene que ver un poco con una sensación que acompaña... no tanto un día en especial o, capaz, a veces es lo que nos damos cuenta más tarde. Como que estamos estrenando una sensación o algo nuevo. Pero para mí tiene que ver con eso, una manera de sentir distinta cuando están pasando situaciones nuevas o cosas nuevas. Es algo que me interesa mucho porque aparece como una mezcla de por lo nuevo y también un poco de nostalgia o melancolía por algo que ya no va a estar más, ya que aparecen cosas nuevas siempre es lo que se pierde también.

—¿Y creés que con en estos tiempos que vivimos como que uno pierde esa idea o esa sensación?

—No sé si tiene que ver con el tiempo. Sí, creo que a medida que crecemos hay algo de eso que se va apagando porque hay menos cosas nuevas. A mí me pasó ahora que yo tuve una hija y un poco el libro lo empecé a editar embarazada y los primeros meses de la bebé. Como lo que me impulsó a sentarme a editar fue darme cuenta de que había una mirada del mundo que había perdido, que tenía otra mirada totalmente distinta y que estaba feliz, pero me daba cuenta de que todas estas cosas que escribí o sea, ahora las voy a vivir así, ya no tengo esta mirada de las cosas. Hoy jamás escribiría este cuento, como que hay algo de eso que, bueno, voy a guardarlo todo. Y me senté a editar un poco con ese objetivo de cerrar los cuentos, pero teniendo en cuenta también eso y hoy sí creo que hay un montón de cosas menos que me sorprenden. Espero que igual no desaparezcan las cosas que me sorprenden. Claro. Pero son muy diferentes.

—Me decís que vos tenías como ideas o cuentos sin terminar y te sentaste a editarlos, ¿cómo es un poco también ese proceso?

—Yo tenía bastantes relatos, porque yo todo el tiempo estoy viendo, pensando cosas. Desde que terminé el primer libro hasta que me embaracé, más o menos en ese periodo, yo tenía un montón de escritos y cosas que cada tanto volvía, intentaba hacer unos cambios, los daba por cerrados, otros no; pero no sabía todavía si iban a juntarse en la novela más adelante, si iba a seguir extendiéndolo y se juntaba con otra cosa o no. Así que después, cuando, te digo, apareció la maternidad y encontré otra voz y empecé a escribir otra cosa que es una novela que estoy escribiendo ahora sobre maternidad. Me senté a releer un poco y a releerme a mí también y, de repente, en muy poco tiempo había cambiado mucho. Entonces ahí me puse a reeditarlos, a terminarlos, algunos y los corregí un poco o los cambié y los fui editando.

—¿Te definís de alguna manera más que otra en cuanto a tu vocación?

—Ahora estoy bastante mejor conectada con la escritura. En la escritura fui encontrando un camino donde me siento mucho más yo que en otros lados. La actuación es algo que me divierte, pero no sé, si tuviese que decir qué es lo mío, creo que voy más por la escritura. Pero sí creo que la actuación, que me encanta, me ayudó mucho a formar mi mirada también como escritora y me sirve mucho la hora de escribir. O sea, escribo un montón de personajes que son actores, me encanta la manera de observar el mundo que tienen los actores y hay algo de eso que sí creo que tengo que se fusiona, como esto de probar ser otro y jugar a ser otro. Es algo que hago todo el tiempo, escribo un personaje, me pongo en su lugar y juego a ver y qué haría con el cuerpo, y qué dice, cómo habla y todo eso creo que tiene mucho que ver con mi crush también.