Germán Vilche y Luthien Ramos hablan de El sueño de Emma

La ópera prima de Germán Vilche, El sueño de Emma, ya está en los cines, con el protagónico de la debutante Luthien Ramos, que está maravillosa en la propuesta. Hablamos con ambos para saber detalles de la película.

—¿Cómo fue ingresar en el universo de Emma?

—Germán Vilche: Bueno, yo creo que la historia de Emma nace de muy profundo, de mi universo, mi historia. Yo soy de una ciudad que se llama Junín, o sea, me fui a los 18, viví muy de cerca el desarraigo, el ir en busca de un sueño, de algo más, así fue como vine acá. Después viví varios años acá, después viví en otros países, luego en otros países, y así fui como experimentando muchas, muchas vidas en una misma, de alguna manera, siempre tratando de lograr un objetivo, que es perseguir como un deseo muy instintivo que siempre me guió y creo que me sigue guiando. Entonces, la historia de Emma surge justamente con eso, desde ella que vive este vacío de no tener a su madre, de vivir en un lugar tan aislado, justamente, por eso está reforzado lo de la isla y también un amor, estar abrazada por un amor tan profundo como es el de su padre. Yo acababa de ser papá, justamente cuando estaba escribiendo el guión, o sea, mi hija tenía un año y creo que esas son como las principales aristas que abordaron la construcción de esta historia. Tiene que ver mucho con mi vida, y este amor incondicional que siente su padre, sobre todo después de perder a su mujer, donde la vida de Marcos pasa por hacer feliz a su hija, entonces da todo lo que tiene para que ella esté bien y tenga todo lo que necesita. Pero bueno, llega una edad, un momento en la vida de quiebre de ella que se da cuenta que quiere conectar con otra cosa, está en busca de otra cosa que no le alcanza con lo que tiene a mano. Entonces, ahí es donde Marcos se encuentra con esta problemática de ver cómo desata este nudo de poder seguir haciendo feliz a su hija con lo que esto implica, que se vaya. De eso va un poco la película, de ir descubriéndole a poco qué es lo que va a pasar con este vínculo.

—Luthien Ramos: Tuvimos varios ensayos y creo que algo que me ayudó muchísimo es que fuimos un par de días antes de que arrancáramos el rodaje y nos quedamos ahí. Entonces, empezar a ver cómo era vivir allá, pasar la noche y el ruido del río y los olores, todo era distinto. Entonces, poder adentrarse en eso y decir Ok, esta es la normalidad de Emma, de este lugar. Yo no tenía nada de experiencia, no sabía cómo funcionaba un set de grabación, no sabía cómo era trabajar en un rodaje. Tenía sólo tres meses de actuación frente a cámara que intenté exprimirlo lo más posible porque era lo único que tenía, así de decir, bueno, algo de técnica. La verdad yo creo que también recibo ahora estos halagos tan lindos porque me acompañó mucho todo el equipo. Realmente me sentí muy acompañada y muy instruida, como que todo lo que yo no sabía ellos me lo explicaban y se aseguraban de que yo lo pudiera entender y tener en claro.