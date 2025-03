Laurita Fernández, Martín Bossi y Mike Amigorena adelantan La cena de los tontos

Laurita Fernández, Martín Bossi y Mike Amigorena adelantan a Hoy La cena de los tontos, la exitosa obra que llega hoy a teatro El Nacional (CABA), con dirección de Marcos Carnevale y producción de Guillermo Francella y Adrián Suar, quienes la protagonizaron en su anterior puesta.

—Los veo que están muy divertidos, ¿los ensayos son un poco así también?

—Martín Bossi: No hay ensayos, no hay ensayos. No, son como charlas de seis, siete horas de terapia. Donde Marcos está sacando cosas muy profundas de nosotros. Nos ha hecho embarcar en un viaje bastante incómodo en buen sentido. Un actor no debe estar muy cómodo muchas veces. Creo que a Laura la está haciendo caminar por un lugar de aprendizaje. A mí me ha hecho meter en un lugar también que me genera un desafío enorme. Y a Mike también. Así que no son ensayos, son terapias, son charlas TED, no tan ensayos, pero también ensayamos.

—Mike Amigorena: Más estando a metros del disco, ¿no? A partir de ahora era un recorrido por toda la obra, pero al principio era ver quiénes eran estos corredores, ¿de dónde viene? Y ahora estamos ensayando en el lugar, con una partitura que requiere un ejercicio porque está comprobado una risa cada siete segundos y sino es a los siete es a los cinco.

—MB: Esto es real, parece mentira, pero es lo que dice Mike, es un Francis Veber increíble.

—Laurita Fernández: Los ensayos son increíbles y tenemos un gran director, que yo había tenido la experiencia que me dirija en cine y televisión, pero no en teatro, y es increíble hacer reír y llegar a corazón, que es lo que propone la obra, con una partitura que es muy específica y concreta y ni habar de a adaptación a estos tiempos y que cada uno a hace propia con el director, hay muchos recursos para aportare a comedia más allá que ya se hizo, y están muy contentos que a hagamos nuevamente, pero ya ansiosos y queremos que esté a gente ahí y me divierto mucho con es, mentalizándome para n tentarme en escena y si pasa y pasa y a gente en el teatro.

—En el proceso de ensayos ¿volvieron a ver la película la obra se entregaron a lo que Marcos creó?

—MA: Yo había visto la película y la versión de Guillermo y Adrián, pero yo absorbo atmósferas, voy con un cuadro en blanco, es una pequeña influencia por el ritmo y atmósfera pero esta puesta es única, 2025, una versión moderna, ágil y delicada.

—¿Desafíos que se suman en la propuesta a cada uno?

—MB: Es el mismo que tiene un tipo que vive solo y se va a vivir con una familia, es compartir. Compartir el escenario, algo tan importante, porque yo actúo para sobrevivir, y que mi felicidad dependa de ellos, no tener las riendas, sé que tengo que entregarme y aprender a mirar, ese es el gran desafío.

—LF: Un equipo es lo más importante, todos estamos en la misma, el chiste no lo hace el que remata, es toda una construcción, siempre es en equipo, no hay otra manera que sea así. Es sin dudas una construcción en equipo, si no es así, no funciona.