Stephen Graham y Owen Cooper haban de Adolescence

Adolescence, de Netfix, dirigida por Phillip Barantini, escrita por Stephen Graham y Jack Thorne, y protagonizada por el joven Owen Cooper, desnuda, a partir de la historia de un adolescente que es acusado de femicidio, los disparadores e interrogantes acerca de nuestros vínculos en una sociedad cada vez más violenta. En exclusiva para Argentina Graham y Cooper hablan de a serie del momento.

—Bueno, primero felicitaciones por el trabajo, Owen. Haces una actuación increíble. Me gustaría saber, quiero que me digas, ¿cómo se vivía el set? ¿Cuál fue el mayor desafío? ¿Interpretar a los personajes? ¿Estar con la cámara casi todo el tiempo?

—Owen Cooper: El mayor reto fue la profundidad y la temática de la serie, obviamente es oscura e intensa. Eso fue un reto para mí, porque no me parezco en nada a Jamie. Así que sí, esa fue la parte difícil. Y la toma única fue desalentadora al principio, pero conseguí, que la gente que me rodeaba me hiciera sentir cómodo al respecto.

—¿Y qué hacías cuando salías del set para relajarte?

—OC: Voy a jugar a la pelota con mi acompañante después del rodaje, y vuelvo directamente a dar clases particulares después de una toma.

–Stephen Graham: También tienes que ir a la escuela todo el tiempo, no lo olvides.

–OC: Sí.

—Stephen, te hemos visto en muchas películas y programas de televisión, ¿este fue el mayor reto de tu carrera? No sólo por la actuación, también para escribirla…

—SG: Fue una experiencia maravillosa, ¿sabes lo que quiero decir? Fue un honor participar y un placer que me pidieran que ideara algo. Así que al instante, tuve una idea de qué historia me gustaría contar. Y enseguida supe que la única persona que podía ayudarme a escribir algo así era Jack Thorne, que es un escritor maravilloso y un hombre hermoso. Así que sabía que lo que íbamos a hacer sería algo que tendría que atrapar al público al instante, y sabía que con lo que le estábamos pidiendo a un joven como Owen que fuera capaz de hacer es un talento único, ese era nuestro principal objetivo, crear un entorno maravilloso para que este joven pudiera hacer lo que hace, y tener una historia que es muy relevante para hoy. Y, personalmente, ha habido bastantes acontecimientos en los que chicos jóvenes han apuñalado y matado a chicas jóvenes en nuestro país. Y me hizo pensar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Si soy honesto con ustedes, me duele el corazón. Y como padre, siento que hay una especie de sentido de, tenemos que tener conversaciones sobre este tipo de cosas que están sucediendo hoy en día, hay un gran dicho, que es, se necesita un pueblo para criar a un niño. Y si nos fijamos en ese concepto, es como si todos fuéramos responsables en cierto modo de lo que ocurre hoy en día. Así que eso es lo que queríamos ver. Y creo que ese era el reto de poner algo sobre la mesa, que todos pudiéramos, porque cuando este tipo de cosas suceden y piensas, oh Dios, eso nunca me podría pasar a mí, O eso nunca me pasaría a mí. Pero es una especie de, bueno, ¿y si lo hizo? ¿Y si fuera a tu hijo al que le pasara?

—¿Y qué trabajo hizo cada uno para que esta relación fuera tan real en la pantalla?

—OC: Bueno, como he dicho antes, y Stephen dijo antes, yo no miraba a Stephen como Stephen, lo miraba como mi padre real, y Christine, la miraba como mi madre. Así que Stephen no estaba en mi cabeza cuando se llamó a la acción. E hicimos pruebas de química antes de eso, y surgió al instante.

—SG: A veces no se puede explicar estas cosas, simplemente suceden y se siente tan natural y tan real, ¿sabes lo que quiero decir? Ambos saltan y se sumergen en el momento y es como, wow, no se puede intelectualizar. A veces simplemente sucede, es algo natural que sucede y fue como un clic, simplemente estaba ahí, simplemente, no sé, parecía tan raro, ¿no?