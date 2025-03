Carla Peterson: “Reverso es una obra que nos encanta hacer”

Será con la obra Reverso, de Matías Feldman, con la que, por primera vez, Carla Peterson actúe en un escenario platense, en este caso en el Coliseo Podestá a las 21 horas. En exclusiva fuimos el único medio local en hablar con ella sobre la propuesta.

—Reestrenaron, una vez más, en Paseo La Plaza, los martes y hoy llegan a La Plata…

—Y arrancamos, sí, nos tenemos estos metaversos para poner toda la felicidad, el pensamiento y estos metaversos que son inventados, por suerte. No sé si me atrevería a poner todo eso en un metaverso de los que ya existen. Mejor así que sea para jugar. Inteligencias artificiales, me gustan estos que son más caseritos.

—Que les permiten jugar y se siguen eligiendo, porque en el medio surge cada uno con sus proyectos, pero en algún momento vuelven...

—Exacto, recién lo pensaba y no lo dije así, pero sí, la verdad que trabajamos y armamos esta, para nosotros, una joya. Pero sí, es como haber encontrado una piedra preciosa y seguir dándole forma y cuidándola. Porque es una obra que nos encanta hacer, la que trabajamos mucho, siendo la que la gente la disfrutó mucho, vino mucha gente a verla. Y bueno, a pesar de que cada uno tiene sus proyectos o sus búsquedas o sus cosas, compromisos hasta familiares, porque eso también es lo que hay que poner a veces en juego. Cuando hacemos un proyecto nos seguimos eligiendo porque como grupo nos queremos un montón y fue muy lindo trabajar juntos. Así que decidimos seguir haciéndolo este año, los martes, en el Paseo La Plaza y ahora vamos a hacer unas giras, que arrancamos por La Plata este viernes, porque tenemos a Diego Cremonesi, que es nuestro James Bond, Daniel Craig, nuestro Daniel Craig de La Plata, después nos vamos a Paraguay, que Nico García Hume también es de ahí, así que vamos a andar paseando por sus lugares, por sus hogares, antiguos hogares.

—¿Y hace mucho que no hacías gira?

—-Gira hace un montón. Hace mucho que no, gira mil años. Creo que con el Teatro Independiente fue la última vez que hice gira, en mis épocas de teatro independiente sí, había tenido algunas giras, pero la verdad que no, de salir así con grupo de actores, con la comunidad artística, no había viajado hace mucho.

—¿En La Plata ya habías actuado?

—No, no conozco el teatro. Lo conozco por fotos. Es impresionante, me gusta eso. Viajar, hacer teatro en lugares en donde nunca, donde pasaron un montón de actores. Bueno, sobre todo en este teatro histórico, pero nada, me gusta hacer giras. Tenía ganas de hacer giras y nos divertimos mucho juntos y es una obra que disfrutamos haciéndola.