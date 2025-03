Juan Pablo Lepore: “Las Brigadistas llama a poder conectar con la empatía”

Las Brigadistas, de Juan Pablo Lepore, llega este jueves a los cines narrando la pasión de un grupo de personas para acompañar a pueblos originarios ante el abandono del Estado. Hablamos con él para saber detalles de la película.

—¿Cómo te sentís con que la película se estrene en este momento? Porque si bien vos en la película dejás en claro, de una ausencia, un trabajo humano, cuerpo a cuerpo, que tiene que ver con la voluntad y demás, pero dejás en claro qué pasa justo en este momento en donde estamos tan desamparados…

—La verdad para mí es un honor y es algo muy lindo en este momento poder llevar al debate, si se quiere, en una sociedad que está desesperanzada, que no encuentra lugares quizá de militancia también. Y bueno, me parece que esta película evoca eso, llama a poder conectar con la empatía, con el amor hacia los demás, es un acto de amor. Las brigadistas llevan ese aprendizaje, eso que pueden dar para compartir con las personas que están padeciendo una situación muy compleja hace muchos años. Y bueno, me parece que conectar con esas emociones, con ese sentimiento, nos va a volver a redireccionar con lo humano, digamos que el capitalismo a veces nos lleva a la individualidad y al que cada uno se salva como puede, y poder reconstruir ese tejido social y poder unirnos en ese lazo más fraterno, me parece que es el camino para repensar una sociedad donde podamos incluir a todos y a todas.