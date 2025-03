Bridget Moynahan: “Me conmovió la forma en que los guionistas decidieron enfocar el final de varios personajes”

Desde el 19 de marzo podrán verse en Universal+ los últimos ocho episodios de Blue Bloods, la serie protagonizada por el icónico Tom Selleck que indaga en el mundo de una familia de policías. En ella Bridget Moynahan encarna a Erin Reagan-Boyle, y sobre el fin del proyecto y mucho más hablamos con ella en exclusiva.

—¿Cómo fue para vos volver a interpretar a Erin en esta temporada y en todas las temporadas?

—Siento que he estado en un viaje con Erin durante 14 años y fue muy específico al principio y ha evolucionado mucho con los años. Ha sido un placer poder trabajar con un personaje durante 14 años. No creo que eso ocurra muy a menudo en este negocio, así que no lo doy por sentado y reflexiono sobre lo afortunada que he sido de poder hacerlo y con el reparto con el que lo he hecho.

—¿Qué cosas creés que tenés de Erin después de todos estos años?

—Creo que una de las cosas que ella y la familia me enseñó fue la comunicación. Esta familia realmente hablaba entre sí. Hablaban entre ellos, en el trabajo, hablaban entre ellos en la cena familiar. Realmente, son íntimos, y se alejan todavía con respeto hacia los demás y para los demás. Tal vez no siempre de acuerdo con el otro punto de vista, pero tenían la humildad de decir, también, lo siento. Creo que eran todas las lecciones realmente importantes para aprender y definitivamente tomé mucho de eso conmigo y creo que me ha hecho una mejor comunicadora en mi propia vida personal.

—Esta temporada fue la temporada final. Me gustaría saber, ¿es difícil para vos decirle adiós Erin y toda la familia?

—Sí, fue muy emocional. Creo que fue más emotivo de lo que esperaba con los miembros del reparto y también con el equipo, los guionistas y los productores. Muchos de nosotros hemos estado juntos desde el primer día, así que hubo muchos recuerdos, momentos de la vida, momentos de trabajo, muchos agradecimientos, mucha esperanza. Porque creo que las historias se cerraron de una forma tan hermosa que te quedas con ganas de más, y estás listo para pasar de página.

—¿Y cómo será buscar el próximo personaje para tu carrera?

—Todavía no lo sé. Pienso que realmente he estado ocupada desde que terminó Blue Bloods. Ayudé a producir una película durante el verano y desde entonces realmente he querido no entrar en algo demasiado rápido. He estado viendo mucho material, he ido a muchas obras de teatro, he viajado mucho y solo quería explorar cómo sería para mí. Quiero asegurarme de que voy a desafiarme a mí mismo de una manera diferente y es emocionante. Es emocionante ver lo que, hay un montón de gran trabajo por ahí en un montón de diferentes plataformas y es emocionante ver que voy a encontrarme a mí misma a continuación.