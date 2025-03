Oz Rodríguez: “SNL siempre ha sido algo valioso para mí”

Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music es otra de las celebraciones por los 50 años de Saturday Night Live, que llega el 7 de marzo a Universal+ con la dirección de Oz Rodríguez, con quien hablamos en exclusiva. El documental recorre algunos momentos musicales icónicos del clásico ciclo sabatino y para saber más contactamos a Rodríguez.

—¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés?, más allá de que fuiste parte del programa, de SNL...

—Mi primer recuerdo antes de ser parte del programa fue ver a Nirvana en el 91, y por ver a Nirvana fue que terminé siendo fan del programa SNL. Nirvana y Pearl Jam fueron los grupos que me llevaron a ese programa y después me convertí en fan, seguí viéndolo y después terminé trabajando allá. O sea que eso de la música y SNL siempre ha sido algo valioso para mí, algo que me conectó con ese programa. Y por eso fue muy, me encantó poder hablar con Dave Grohl y con Nirvana, fue como cerrar un círculo de la historia de SNL.

—Tuviste ese recuerdo, luego trabajaste en el programa y pudiste disfrutar no solo de las bandas más grandes, los músicos, los artistas, los comediantes y demás. Después, vos tuviste la posibilidad de contar el detrás de escena. Ahora este documental tiene que ver con la música, pero antes también cómo se creaba. ¿Qué cosas aprendiste cuando hiciste los documentales?

—Yo quería hacer los documentales porque estaba rodeado de personas con tanto talento y yo pensaba que solamente esos documentales previos de SNL se enfocaban solamente en los escritores, el elenco y las personas famosas que pasaban por ahí. Pero había tantas historias y el crew tiene tanto talento que yo quería enfocarme en ellos, en esa persona que trabaja en SNL que no le toca su documental. Por eso hicimos esos cortos pequeños en YouTube, por lo cual ganamos un Emmy. Y yo quería ponerles el reflector a todas las personas que trabajan en SNL, que son los mejores de la industria. Yo creo que el equipo de maquillaje hace cosas en 48 horas, que hay personas en Hollywood que no pueden hacerlo. Igual con el equipo de vestuario, el equipo de pelucas, el equipo de diseño, o sea, los sets que construyen. Así que nada, estando alrededor de esta persona, yo como que aprendí a cómo lidiar con el estrés porque hay muchas cosas que hacer y hay poco tiempo. Y sí, a través de ello creo que aprendí a enfocarme en lo necesario para poder hacer el trabajo y no divagar mucho en lo que te puede dar estrés.