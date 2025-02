Gene Hackman y su esposa fueron hallados muertos en su casa de Nuevo México

El mundo del cine está de luto, Gene Hackman, legendario actor de Hollywood, y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

Hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y, aunque no se sospecha de un hecho criminal, la Policía local abrió una investigación.

Hackman, de 95 años, dejó una huella imborrable en la historia del cine con una carrera que abarcó más de cuatro décadas. Nació el 30 de enero de 1930 en California y, tras servir en la Infantería de Marina, descubrió su pasión por la actuación en el Pasadena Playhouse, donde forjó una amistad con Dustin Hoffman. Su primer reconocimiento llegó con Bonnie and Clyde (1967), donde fue nominado al Óscar. Sin embargo, fue en 1971 cuando alcanzó la cima con The French Connection, donde interpretó al detective Jimmy "Popeye" Doyle y obtuvo su primer Óscar como Mejor Actor. A lo largo de su carrera, brilló en películas icónicas como The Poseidon Adventure (1972), The Conversation (1974), Superman (1978), Mississippi Burning (1988) y Unforgiven (1992), donde ganó su segundo Óscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto.

En los años 90, se mantuvo en la cima con títulos como The Firm (1993), Get Shorty (1995), Enemy of the State (1998) y The Royal Tenenbaums (2001), por la que ganó un Globo de Oro.

Su última actuación fue en Welcome to Mooseport (2004), donde anunció su retiro. Desde entonces, se instaló en su residencia de Nuevo México junto a su esposa. La muerte de Hackman marca el final de una era en Hollywood.