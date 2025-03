Ezequiel Campa: “La gente siempre tiene ganas de reírse”

Sí PERO No es el espectáculo de stand up de Ezequiel Campa, premiado con La Estrella de Mar 2025, con el que regresa a La Plata en el marco de la Gira Despedida este sábado 29 de marzo a las 21 en el Teatro Coliseo Podestá. Hablamos con él sobre su visita a nuestra ciudad.

—¿Qué veremos en Sí PERO No?

—Este espectáculo lo estoy haciendo hace un año y medio. Cuando me preguntan de qué va o con qué se va a encontrar la gente, es difícil como encasillarlo, pero hablo mucho de un par de cosas que a la gente le causan mucha gracia. Una tiene que ver con que tengo 48 años y no tengo hijos. Hablo bastante acerca de ese tema porque se supone que a esa edad todos mis amigos ya tienen varios, algunos hasta podrían ser abuelos ya y yo no tengo hijos. Y hablo mucho de ese tema, acerca de la edad, el paso del tiempo, cómo cambian las cosas, los planes, los programas, el cuerpo. Después hablo de otro montón de cosas, pero esos dos temas a la gente le parecen muy graciosos.

—A la gente le parecen graciosos y a vos ¿son temas que te preocupan? ¿Por eso hacés catarsis a través del espectáculo?

—No sé si lo hago para hacer catarsis, pero claro, sí. Yo tengo conciencia, desde muy chico tuve conciencia de cómo termina todo esto y de lo que significa el paso del tiempo. Desde muy chiquito, y es algo con lo que hay que convivir, porque por otro lado uno se pregunta sabiendo cómo va a terminar toda esta historia, de dónde uno saca ánimo, voluntad y ganas de hacer cosas. Es un tema así, no es que soy pesimista o que no sé, que tal vez en mi vida se me ha muerto mucha gente y nada que ver, ni una cosa ni la otra, pero sí es un tema que pienso, diría que todos los días, el paso del tiempo y sus consecuencias. Y el tema de los hijos, lo que me pasa es eso, me da la sensación de que es un tema que no tiene una respuesta definitiva, porque los que no tenemos no estamos seguros de haber tomado una buena decisión. Y los que tienen, tampoco. Entonces, me da la sensación de que es un tema que tampoco tiene una respuesta definitiva.

—Hay que seguir explorándolo y eso está bueno también…

—Sí, exacto. Yo me voy dando cuenta con el correr de los meses o de las funciones, de los años que uno hace un show, a veces al principio no entendés muy bien por qué tenía ganas de hablar de eso y de tanto repetirlo hay como una cosa, que no me gusta decirlo, medio terapéutica. Que las cosas, de tanto decirlas, un poco se alivianan, se gastan y también uno encuentra otras respuestas y argumentos que por ahí al principio (cuando dijiste Ah, mira, quiero hablar de que tengo 40 años y no tengo hijos) por ahí no lo hacías. Y después, con el tiempo de estar transitando el asunto, te van cayendo fichas.