El beso de Judas llega a los cines

El beso de Judas, de Martín Murphy, protagonizada por Damián de Santo, Martín Campilongo (Campi), Freddy Villarreal y Adriana Salonia, entre otros, se propone como un thriller oscuro en el que la acción y el suspenso están a la hora del día. Hablamos con el director y el elenco para conocer detalles de la propuesta.

—¿Qué te disparó el guion?

—Martín Murphy: Esta historia se disparó a través de una canción de Joaquín Sabina. Mis viejos tenían cáncer los dos, entonces yo los había llevado en ese momento al hospital a ver al oncólogo y estuvimos cuatro horas en la sala de espera. Una vez que los atendieron, el pronóstico de mi viejo era terrible y, cuando yo los traía de vuelta a casa en el auto, justo estaba escuchando una canción de Sabina que empezaba la letra y decía: una sala de espera sin esperanza. Y fue como un mazazo en ese momento, porque era como que me la estaba cantando a mí, lo que me había pasado. Después sigue y dice: un beso de Judas de la venganza, y dije, un beso de Judas, que buen nombre para una película. Entonces en todo el camino hasta mi casa dije, bueno, vamos a hacer a la película y ahí se me ocurrió toda la trama. Llegué, la anoté en un cuaderno y fue donde senté y la diagramé, pero la esencia fue inspirada en eso.

—En las redes se anda diciendo: qué bueno que gente que está siempre conectada con el humor haga un policial, ¿cómo les cae ese comentario?

—Freddy Villarreal: Es una grata sorpresa y espero que sea para ellos también una grata sorpresa. Para mí no es tan sorpresa porque los que hemos hecho humor durante tantos años. Tanto tiempo de manera profesional entendemos que el drama, el suspenso, la tensión y el vilo, la comedia lo tiene todo. Nada más que lo único que cambia es que acá no tenemos que suscitar la risa, pero el humor, la comedia, es un verdadero drama. Por eso no me sorprende tanto, pero sí entiendo que como entiendo esa cocina yo, hay gente que como espectador no tiene por qué conocerla, y entiendo que se sorprendan. Ojalá que sea grato para ellos, yo calculo que sí, va a ser una linda sorpresa.

—Damián de Santo: El actor hace comedia y hace drama, digamos, no es un actor de comedia, está hecho para eso, está hecho para hacer de todo lo que se le presente. El actor es un intérprete en sí de cualquier rubro. Un buen actor, ¿no? Como es el caso del señor.

—Martín Campilongo: Tienen su complejidad las dos cosas, qué sé yo. Pero lo que pasa es que son 20, 30 años haciendo reír y de repente vienen una o dos o tres contra no sé cuántas que los hice reír. Entonces está bien que se sorprendan. Está bien. Pero, yo, lo que pasa es que me formé en el drama y todo el tiempo, yo todos los años hago algo dramático para estar aceitado, ¿viste? Porque la comedia te empantana mucho. Le estás buscando el remate a todos y no. Entonces yo hago cosas dramáticas. Algunas tienen mucha visibilidad y como lo de Fito Páez y otras no tanto, pero trato de hacer todo el tiempo cosas como estas.

—Adriana Salonia: Yo agradezco porque trabajar con ellos a la vez tienen como una gimnasia para descomprimir dentro de lo que puede ser en una escena donde se está trabajando mucha atención y tal. Pueden meter incluso algo de humor que le da un aire a la escena y eso no le quita credibilidad. Más bien todo lo contrario. Porque uno en la vida, como bien te digo, no es todo el tiempo igual. Y saber meter eso con precisión, con la rapidez, con la gimnasia que tienen para hacerlo, le da un aire a la película genial. A mí eso me gusta mucho.