Eva Longoria homenajeada en los Premios Platino

Eva Longoria, la popular actriz, directora y productora estadounidense obtendrá el reconocimiento a su carrera cinematográfica y a su labor por visibilizar a la comunidad latina dentro de la industria audiovisual estadounidense en la gala de los XII Premios Platino el próximo 27 de abril en Madrid. Longoria es mundialmente conocida por sus interpretaciones en series como Desperate Housewives, Brooklyn Nine-Nine o Tierra de mujeres y películas como The Sentinel o Harsh Times. Destaca su faceta de directora en cintas como Flamin’ Hot y de productora en ficciones como la serie Devious Maids. El premio es en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria audiovisual y su representación de la comunidad latina en la industria estadounidense. Recientemente, la actriz ha aparecido en Tierra de mujeres de Apple TV+, que produjo ejecutivamente y protagonizó junto a Carmen Maura, y próximamente protagonizará las producciones Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, Oh. What. Fun. y The Pickup.