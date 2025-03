Flor Torrente, Martina Brugiati y Miguel Ángel Rodríguez hablan de Los MacAnimals

Flor Torrente, Martina Brugiati y Miguel Ángel Rodríguez son parte de Los MacAnimals, la nueva serie argentina de Disney+ que se propone como uno de los estrenos para toda la familia. Hablamos con los tres para que nos comenten detalles.

—Cuéntenme, Martina y Miguel, si hicieron algún trabajo previo para mostrar la relación de este abuelo y esta nieta tan linda que se ve en la pantalla…

—Martina Brugiati: Tuvimos dos meses de ensayo, que fue bastante, y sirvieron un montón para los nueve meses de rodaje que tuvimos. Con Miguel pegamos onda al primer momento, él como se ve, es así tal cual, es supercopado y me cuidó un montón, me sentí superapoyada y aparte es un grande, entonces también fue un honor compartir con él. Y sí, fuimos laburando los dos, nos potenciamos mutuamente también, yo aprendí un montón de cosas.

—Miguel Ángel Rodríguez: Bueno, pero es así, con Martu uno también sigue aprendiendo. No por tener edad, años de vida o de oficio, no deja de aprender, sino al contrario, se aprenden muchas cosas. Me divierto mucho, me fui sorprendiendo, el director y el que pergeñó toda esta idea, tuvo esa voluntad de invitarnos a ensayar, cosa que yo tampoco había hecho nunca. Con dos meses de ensayo, muy interesante, con todo el equipo, con todos, pero de ahí ya, de entrada nomás, tiene este oficio, tiene esta particularidad tan especial de que en dos minutos yo tengo una nieta y ella tiene un abuelo. Después tenemos un hermano, después tenemos un hijo, después tenemos una mujer, después tenemos animales y después tenemos un montón de cosas. Es un ejercicio tan lindo, tan fascinante el de jugar a esto, que enseguida tenemos que hacer una relación. Y eso sí sale, sale de entrada, por eso lo estamos haciendo y por eso uno lo viene haciendo hace tantos años y otros recién empiezan. Pero empiezan a notar que hay la facilidad del ejercicio, de entregarse a esto, tiene que ser desde la salida, de la partida, porque después se van a encontrar los resultados.

—Flor, un poco ahí hablaba Miguel esto de jugar, ¿cómo fue jugar en este personaje que te muestra también de otra manera, por suerte? En el cine te ha tocado sufrir mucho en el último tiempo, pero acá tuviste como la revancha, ¿no?

—Flor Torrente: Acá sufre también. Vos, porque ella quiere volver a su hábitat, ella no quiere ser humano. Fue una experiencia espectacular, qué te voy a decir, tener la posibilidad de poder trabajar de lo que amamos en un momento donde fue todo muy extraño, para todos, en todas las profesiones, fue maravilloso. Encima, trabajar con niños, con esta niña hermosa, y con todos los otros niños que son hermosos, talentosos, buenos, fue una experiencia muy linda. Y en cuanto al personaje, un megadesafío. Imaginate que empezamos las instancias de casting desde nuestras casas, hasta llegar al momento del casting presencial, donde no sabíamos que éramos animales los que éramos animales. Donde nos sentaron, como dije hace un ratito en otra nota, frente a una ventana de non-stop, cada uno estaba sentadito, y nos decían: Bueno, vos sos un perro, vos sos un gato, vos sos una cabra, vos sos un canario, y vos sos una boa. Y yo fue cómo, ¿qué hace una boa? Entonces fue un desafío muy grande, pero que disfruté mucho, y como decían Migue y Martu. Pasamos por unos procesos de ensayos superlindos, superintensos, terminábamos con la cabeza así, pero se ven los resultados. No sé, parecía tan raro.

—¿Pudieron ver el resultado? ¿Cómo quedó esto? Porque también hace tanto que lo hicieron y, poder verse ahora, ¿les gustó?

—FT: Mucho, mucho, la verdad que sí, me parece una megaproducción y es un placer que ese proyecto se haya realizado en Argentina. Tiene muchos efectos especiales, hay una parte que cuando vimos la parte de, bueno, no sé qué podemos decir, pero la parte de la máquina, básicamente, era como, ¡wow! O sea, nosotros estamos en esa serie que tiene estos efectos especiales. Es un delirio.

—MAR: Sí, es verdad. El otro día nos juntamos para ver algunos capítulos. Ahora ya verlos directamente al aire, la impresión igual cambia, aunque no hayamos visto, porque lo ves con gente, lo ves con familia, y ves el efecto que causa. Pero realmente coincido con Flor y es un orgullo, además. Argentina tiene mucho, mucho talento adelante y atrás de cámara, muchísimo. Lo tuvo siempre, lo tuvo siempre, pero bueno, la realidad es que hay en la vida. Así que volver a poder hacer esto y que la gente en el mundo, porque esto está saliendo paralelo con nosotros, Chile, Perú, México, Colombia, va saliendo por varios países, que puedan ver que estamos al nivel, si no estamos más arriba de algunos, seguramente. Porque tiene Argentina, repito, un talento increíble y a mí me mató. Te pega un cachetazo la serie, te la pega en un buen sentido.

—MB: Para mí me fue hermoso verlo todos juntos. Los primeros tres capítulos que fuimos a ver, fue muy lindo porque fue la primera vez que nos reencontramos todos, después de que terminamos. Hace tantos años que ya lo hicimos, había mucha emoción de por medio, estábamos todos muy movilizados. Era un ambiente muy familiar también, se sentía como todos nos apoyábamos entre todos, estábamos superfelices por el resultado que pudimos llegar todos juntos. Aparte, perdón, un detalle que no es menor, nosotros conocemos a todos los padres de cada uno de ellos, entonces también nos reencontramos con sus padres y pasaron bastantes años, entonces ya no son tan niños y es como, ¡qué!, están gigantes.